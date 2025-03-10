Суд над Галушкіним — генерала залишили під вартою

Екскомандувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін в залі суду. Фото: Суспільне

У Києві апеляційний суд вирішив залишити ексначальника ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна під вартою та не змінив запобіжний захід. Він пробуде у СІЗО до 20 березня.

Про це повідомляє Суспільне в понеділок, 10 березня.

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Засідання щодо запобіжного заходу Галушкіну проводили в закритому режимі. Адвокат обвинуваченого просив для клієнта цілодобовий домашній арешт, проте прокуратура вимагала залишити ексначальника ОТУ "Харків" під вартою. Апеляційний суд Києва залишив рішення першої інстанції у силі. Відтак, Юрій Галушкін перебуватиме під вартою в СІЗО до 20 березня.

Експосадовця звинувачують у недбалому ставленні до військової служби, зокрема в неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році. Підозрюють, що саме рішення Юрія Галушкіна та Іллі Лапіна призвели до того, що росіяни тоді зайшли на територію Липецької громади. Екскомандувачу ОТУ "Харків" загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна взяли під варту наприкінці січня 2025 року. Вносити заставу суд заборонив.

Бригадний генерал Юрій Галушкін, якого звинувачують у провалі оборони Харківської області, заявив, що готовий піти на фронт звичайним солдатом. Він наголосив, що готовий продовжити захищати Україну.