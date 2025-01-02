РФ провалила пропаганду — аналитики привели примеры

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: DPA

Россия продолжает тратить огромные средства на пропаганду относительно войны в Украине. Взамен украинские аналитические каналы развеивают ложь Кремля.

Канал UA War Infographics сделал подборку графиков за 2024 год, которые разорвали российскую пропаганду.

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Опровержение пропаганды РФ

Российские пропагандисты, в том числе телеведущие пытались исказить суть карты с количеством украинских беженцев. А именно их задело то, что российским и белорусским данным нельзя доверять.

График UA War Infographics

"В результате одинаковые тексты о том, как украинские пропагандисты называют освобождение депортацией. А также о количестве украинцев в РФ, которое такое же, как в Германии — очевидно же, в России очень хорошо", — говорится в сообщении.

Другая тема, которая злит россиян, — это помощь от Дании, которая составляет 118% от оборонного бюджета страны.

График UA War Infographics

В голове оккупантов не укладывается, что кто-то добровольно оказывает так много помощи Украине.

Скриншот сообщения UA War Infographics

Напомним, Путин утвердил обновленную стратегию пропаганды, в которой Украину впервые назвали главным источником угроз.

Также в течение последних полутора лет россияне пытались с помощью информационных атак сорвать мобилизацию в Украине.