РФ провалила пропаганду — аналітики навели приклади

Українські біженці. Ілюстративне фото: DPA

Росія продовжує витрачати величезні кошти на пропаганду щодо війни в Україні. Натомість українські аналітичні канали розвіюють брехню Кремля.

Канал UA War Infographics зробив підбірку графіків за 2024 рік, які розірвали російську пропаганду.

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Російські пропагандисти, в тому числі телеведучі намагались спотворити суть карти з кількістю українських біженців. А саме їх зачепило те, що російським та білоруським даним не можна довіряти.

Графік UA War Infographics

"В результаті однакові тексти про те, як українські пропагандисти називають звільнення депортацією. А також про кількість українців у РФ, яка така сама, як в Німеччині — очевидно ж, у Росії дуже добре", — йдеться у повідомленні.

Інша тема, яка злить росіян, — це допомога від Данії, яка становить 118% від оборонного бюджету країни.

Графік UA War Infographics

У голові окупантів не вкладається, що хтось добровільно надає так багато допомоги Україні.

Скриншот допису UA War Infographics

Нагадаємо, Путін затвердив оновлену стратегію пропаганди, в якій Україну вперше назвали головним джерелом загроз.

Також протягом останніх півтора роки росіяни намагалися за допомогою інформаційних атак зірвати мобілізацію в України.