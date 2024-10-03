IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников с гражданством РФ

IT-компания ABBYY. Фото: wikipedia

Американская IT-компания ABBYY уволила своих сотрудников-россиян из офисов на Кипре, в Сербии и Венгрии. Речь идет о 200-300 сотрудниках.

Об этом сообщает DW.

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Увольнение россиян из компании ABBYY

По данным издания, первой на увольнение пожаловалась сотрудница офиса ABBYY на Кипре. Незадолго после этого стало известно об увольнении россиян в Сербии и Венгрии.

"В воскресенье вечером в расписании появилась встреча с руководством компании, на которую было приглашено большинство сотрудников сербского офиса. В общем, я догадался, к чему все идет — отключен чат, Mandatory Meeting в названии. На встрече говорили стандартные слова о том, что "мы приняли решение, нам нужно двигаться дальше", что-то о трансформации и разделении и сразу отключили доступ ко всей рабочей инфраструктуре", — рассказал уволенный сотрудник ABBYY.

В то же время издание Forbes выяснило, что речь идет о 200-300 уволенных работниках.

По мнению анонимного собеседника, причина увольнения в том, что клиенты — крупные американские компании, и они не хотят, чтобы россияне работали с их документами и получали доступ к информации. Однако в настоящее время точная причина увольнения неизвестна.

К слову, компания ABBYY была основана в 1989 году уроженцем Еревана, выпускником Московского физико-технологического института Давидом Яном. В настоящее время компания разрабатывает софт для распознавания текста. В 2022 году ABBYY ушла из России.

Напомним, 2 октября ЕС принял новый режим санкций, направленный на противодействие российским гибридным угрозам. Санкции вступят в силу на следующей неделе, а перечень лиц и организаций будет добавлен позже.