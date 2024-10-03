IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников с гражданством РФ

Американская IT-компания ABBYY уволила всех россиян из офисов в трех странах
Американская IT-компания ABBYY уволила своих сотрудников-россиян из офисов на Кипре, в Сербии и Венгрии. Речь идет о 200-300 сотрудниках.
Об этом сообщает DW.
Увольнение россиян из компании ABBYY
По данным издания, первой на увольнение пожаловалась сотрудница офиса ABBYY на Кипре. Незадолго после этого стало известно об увольнении россиян в Сербии и Венгрии.
"В воскресенье вечером в расписании появилась встреча с руководством компании, на которую было приглашено большинство сотрудников сербского офиса. В общем, я догадался, к чему все идет — отключен чат, Mandatory Meeting в названии. На встрече говорили стандартные слова о том, что "мы приняли решение, нам нужно двигаться дальше", что-то о трансформации и разделении и сразу отключили доступ ко всей рабочей инфраструктуре", — рассказал уволенный сотрудник ABBYY.
В то же время издание Forbes выяснило, что речь идет о 200-300 уволенных работниках.
По мнению анонимного собеседника, причина увольнения в том, что клиенты — крупные американские компании, и они не хотят, чтобы россияне работали с их документами и получали доступ к информации. Однако в настоящее время точная причина увольнения неизвестна.
К слову, компания ABBYY была основана в 1989 году уроженцем Еревана, выпускником Московского физико-технологического института Давидом Яном. В настоящее время компания разрабатывает софт для распознавания текста. В 2022 году ABBYY ушла из России.
Напомним, 2 октября ЕС принял новый режим санкций, направленный на противодействие российским гибридным угрозам. Санкции вступят в силу на следующей неделе, а перечень лиц и организаций будет добавлен позже.
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