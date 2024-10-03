IT-компанія ABBYY звільнила усіх співробітників із громадянством РФ

IT-компанія ABBYY. Фото: wikipedia

Американська IT-компанія ABBYY звільнила своїх співробітників-росіян з офісів на Кіпрі, у Сербії та Угорщині. Йдеться про 200-300 співробітників.

Про це повідомляє DW.

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За даними видання, першою на звільнення поскаржилась співробітниця офісу ABBYY на Кіпрі. Незадовго після цього стало відомо про звільнення росіян у Сербії та Угорщині.

"У неділю ввечері у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде — відключено чат, Mandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі", щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури", — розповів звільнений співробітник ABBYY.

Водночас видання Forbes з'ясувало, що йдеться про 200-300 звільнених працівників.

На думку анонімного співрозмовника, причина звільнення у тому, що клієнти — це великі американські компанії, і вони не хочуть, щоб росіяни працювали з їхніми документами та отримували доступ до інформації. Однак наразі точна причина звільнення невідома.

До слова, компанія ABBYY була заснована 1989 року уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Наразі компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. 2022 року ABBYY пішла з Росії.

Нагадаємо, 2 жовтня ЄС ухвалив новий режим санкцій, спрямований на протидію російським гібридним загрозам. Санкції набудуть чинності наступного тижня, а перелік осіб та організацій буде додано пізніше.