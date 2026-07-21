Алиев заявил о тайной встрече представителей Германии и РФ в Баку по поводу войны в Украине

Ильхам Алиев. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Представители Германии и России провели неофициальную встречу в Баку, где обсуждали возможные пути прекращения войны в Украине. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев; по его словам, переговоры состоялись без ведома азербайджанских властей в период с 12 по 14 июля.

Об этом Ильхам Алиев сообщил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

В Баку состоялась встреча представителей РФ и Германии

По словам президента Азербайджана, встреча между представителями двух стран проходила в столице Азербайджана, однако официальный Баку не был вовлечен в ее организацию или проведение.

Как сообщает издание Times, немецкую сторону на переговорах могли представлять Рональд Пофалла, бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель, и Матиас Платцек, экс-министр-президент федеральной земли Бранденбург.

От России, по данным СМИ, в встрече принимали участие Валерий Фадеев — председатель Совета по правам человека при президенте РФ, а также Виктор Зубков — бывший вице-премьер России и нынешний председатель совета директоров "Газпрома".

В Берлине заявили, что не имеют отношения к встрече

В то же время официальный Берлин дистанцировался от этих переговоров. В Германии заявили, что делегацияне представляла правительство страны, а сама встреча носила частный характер.

Ее участники также подчеркнули, что переговоры были личной инициативой, а не официальным дипломатическим процессом между Германией и Россией.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам главы государства, Украина продолжает поддерживать активные контакты со странами региона для укрепления безопасности и стабильности.

Новини.LIVE писали, что у РФ нет достаточных сил и ресурсов для проведения нового масштабного наступления с белорусского направления. Такую оценку озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.