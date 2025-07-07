Суд назначил штраф акушерке, которая избила свою коллегу

Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

Во Львове судили акушерку родильного отделения Львовской областной клинической больницы, поскольку она избила свою коллегу набором инструментов для родов. В связи с этим суд вынес определенное наказание.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

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Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ночь на 9 октября 2024 года во Львовской областной больнице. Около часа ночи во время внезапного конфликта акушерка ударила свою коллегу — старшую сменную — металлическим набором гинекологических инструментов. Удар был по лицу.

Несмотря на то, что причины конфликта в приговоре не указаны, зафиксировано, что в результате удара пострадавшая получила гематомы и синяки в области виска и возле глаза. Судебно-медицинская экспертиза классифицировала полученные повреждения как легкие.

На суде акушерка свою вину отрицала. Она утверждала, что дело сфабриковано, а ее коллега дала ложные показания. По словам обвиняемой, травмы получила коллега в тот момент, когда пыталась вырвать инструменты из ее рук.

Впрочем, суд признал вину женщины доказанной. На ее противоправные действия указывали доказательства дела, в частности — показания очевидца, которая подтвердила, что удар был нанесен сознательно.

Решение суда

Судья Лычаковского районного суда Львова, Григорий Жовнир, постановил признать Анну Федорчак виновной в совершении умышленного легкого телесного повреждения, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. По приговору суда, женщину обязали уплатить штраф в размере 850 гривен.

Кроме административного наказания, обвиняемую также обязали компенсировать моральный ущерб потерпевшей Валентине Зубачик — в сумме 20 тысяч гривен.

Сейчас решение суда не вступило в силу — стороны имеют право обжаловать его в апелляционном порядке.

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