На Буковині чоловік підірвав гранату на подвір'ї знайомого — як його покарав суд

Чоловік тримає в руці гранату. Ілюстративне фото: Freepik

У Чернівецькій області житель села Ванчиківці підірвав гранату на подвір’ї знайомого, внаслідок вибуху постраждав сам фігурант справи та його знайомий. До цього чоловіки разом пиячили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що інцидент стався 3 листопада 2024 року в селі Ванчиківці Чернівецького району. 37-річний чоловік знайшов гранату на місцевому сміттєзвалищі. Того ж дня він прийшов до знайомого, з яким разом розпивав алкоголь. Під час спілкування чоловік вирішив показати вибухівку, але граната несподівано вибухнула.

Внаслідок вибуху 29-річний власник подвір’я отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема проникаючі поранення живота з ушкодженнями селезінки, шлунка та лівої нирки, що становили загрозу для життя. Сам підсудний зазнав тяжкої травми — йому відірвало кисть руки.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Він просив суворо не карати його, посилаючись на нещасний випадок.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак з огляду на щире каяття та обставини справи, реальний термін замінили на умовний строк тривалістю два роки.

Раніше ми писали, що у Харкові чоловік підірвав таксиста гранатою і отримав за це судовий вирок.

Також ми повідомляли, що харків'янин жбурнув гранату водію в салон авто і поплатився за це свободою.