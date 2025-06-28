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Главная Новости дня Мужчина в чужом дворе взорвал гранату — как его наказал суд

Мужчина в чужом дворе взорвал гранату — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 11:28
На Буковине мужчина взорвал гранату во дворе знакомого - как его наказал суд
Мужчина держит в руке гранату. Иллюстративное фото: Freepik
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Черновицкой области житель села Ванчиковцы взорвал гранату во дворе знакомого, в результате взрыва пострадал сам фигурант дела и его знакомый. До этого мужчины вместе выпивали.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел 3 ноября 2024 года в селе Ванчиковцы Черновицкого района. 37-летний мужчина нашел гранату на местной свалке. В тот же день он пришел к знакомому, с которым вместе распивал алкоголь. Во время общения мужчина решил показать взрывчатку, но граната неожиданно взорвалась.

В результате взрыва 29-летний владелец двора получил тяжкие телесные повреждения, в частности проникающие ранения живота с повреждениями селезенки, желудка и левой почки, которые представляли угрозу для жизни. Сам подсудимый получил тяжелую травму — ему оторвало кисть руки.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он просил строго не наказывать его, ссылаясь на несчастный случай.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако учитывая искреннее раскаяние и обстоятельства дела, реальный срок заменили на условный срок продолжительностью два года.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина подорвал таксиста гранатой и получил за это судебный приговор.

Также мы сообщали, что харьковчанин швырнул гранату водителю в салон авто и поплатился за это свободой.

суд взрыв граната Черновицкая область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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