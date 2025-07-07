Суд призначив штраф акушерці, яка побила свою колегу

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua

У Львові судили акушерку пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні, оскільки вона побила свою колегу набором інструментів для пологів. У зв'язку з цим суд виніс певне покарання.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент трапився в ніч проти 9 жовтня 2024 року у Львівській обласній лікарні. Близько першої години ночі під час раптового конфлікту акушерка вдарила свою колегу — старшу змінну — металевим набором гінекологічних інструментів. Удар був по обличчю.

Попри те, що причини конфлікту у вироку не вказані, зафіксовано, що внаслідок удару постраждала отримала гематоми та синці в ділянці скроні й біля ока. Судово-медична експертиза класифікувала отримані ушкодження як легкі.

На суді акушерка свою вину заперечила. Вона стверджувала, що справа сфабрикована, а її колега дала неправдиві свідчення. За словами обвинуваченої, травм зазнала колега в той момент, коли намагалася вирвати інструменти з її рук.

Утім, суд визнав провину жінки доведеною. На її протиправні дії вказували докази справи, зокрема — свідчення очевидця, яка підтвердила, що удар було завдано свідомо.

Рішення суду

Суддя Личаківського районного суду Львова, Григорій Жовнір, постановив визнати Анну Федорчак винною у вчиненні умисного легкого тілесного ушкодження, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. За вироком суду, жінку зобов’язано сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Окрім адміністративного покарання, обвинувачену також зобов’язано компенсувати моральну шкоду потерпілій Валентині Зубачик — у сумі 20 тисяч гривень.

Наразі рішення суду не набрало чинності — сторони мають право оскаржити його в апеляційному порядку.

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