Суд призначив штраф акушерці, яка побила свою колегу

Акушерка побила колегу в пологовому залі — як покарав суд
У Львові судили акушерку пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні, оскільки вона побила свою колегу набором інструментів для пологів. У зв'язку з цим суд виніс певне покарання.
Про це повідомляє видання ZAXID.NET.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, інцидент трапився в ніч проти 9 жовтня 2024 року у Львівській обласній лікарні. Близько першої години ночі під час раптового конфлікту акушерка вдарила свою колегу — старшу змінну — металевим набором гінекологічних інструментів. Удар був по обличчю.
Попри те, що причини конфлікту у вироку не вказані, зафіксовано, що внаслідок удару постраждала отримала гематоми та синці в ділянці скроні й біля ока. Судово-медична експертиза класифікувала отримані ушкодження як легкі.
На суді акушерка свою вину заперечила. Вона стверджувала, що справа сфабрикована, а її колега дала неправдиві свідчення. За словами обвинуваченої, травм зазнала колега в той момент, коли намагалася вирвати інструменти з її рук.
Утім, суд визнав провину жінки доведеною. На її протиправні дії вказували докази справи, зокрема — свідчення очевидця, яка підтвердила, що удар було завдано свідомо.
Рішення суду
Суддя Личаківського районного суду Львова, Григорій Жовнір, постановив визнати Анну Федорчак винною у вчиненні умисного легкого тілесного ушкодження, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. За вироком суду, жінку зобов’язано сплатити штраф у розмірі 850 гривень.
Окрім адміністративного покарання, обвинувачену також зобов’язано компенсувати моральну шкоду потерпілій Валентині Зубачик — у сумі 20 тисяч гривень.
Наразі рішення суду не набрало чинності — сторони мають право оскаржити його в апеляційному порядку.
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