Актер Квартала 95 Степан Казанин объяснил, почему важно ездить на передовую

Актер Квартала 95 объяснил, почему артисты должны ездить на фронт
Актер "Студия Квартал-95" Степан Казанин отметил важность выступлений для военных на передовой. По его словам, это помогает воинам выдерживать сложные условия войны.
Об этом Казанин рассказал в эфире День.LIVE.
Выступления на передовой
"Слушайте, мы все как-то изменились и юмор в том числе. Первые две три недели не хотелось никак шутить, было странное чувство и все что творилось со страной и людьми — это был ужас. Потом как-то пришло понимание, что людям нужно приносить смех и радость", — сказал Казанин.
По его словам, актеры ездят на передовую к военным. Сначала они не понимают, что происходит, а через 10-15 минут начинают улыбаться.
По мнению актера, приезд артистов на фронт это хорошая идея и доброе дело, поэтому ее продолжают.
"Хотелось бы, чтобы они все вернулись и пришли в зал в мирное время", — добавил Казанин.
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