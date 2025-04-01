Актер Квартала 95 Степан Казанин объяснил, почему важно ездить на передовую

Актер Степан Казанин. Фото: Квартал 95

Актер "Студия Квартал-95" Степан Казанин отметил важность выступлений для военных на передовой. По его словам, это помогает воинам выдерживать сложные условия войны.

Об этом Казанин рассказал в эфире День.LIVE.

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Выступления на передовой

"Слушайте, мы все как-то изменились и юмор в том числе. Первые две три недели не хотелось никак шутить, было странное чувство и все что творилось со страной и людьми — это был ужас. Потом как-то пришло понимание, что людям нужно приносить смех и радость", — сказал Казанин.

По его словам, актеры ездят на передовую к военным. Сначала они не понимают, что происходит, а через 10-15 минут начинают улыбаться.

По мнению актера, приезд артистов на фронт это хорошая идея и доброе дело, поэтому ее продолжают.

"Хотелось бы, чтобы они все вернулись и пришли в зал в мирное время", — добавил Казанин.

Напомним, шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво выехал из Украины и увиделся с родными в Колумбии.

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