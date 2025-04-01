Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Актер Квартала 95 объяснил, почему артисты должны ездить на фронт arrow

Актер Квартала 95 объяснил, почему артисты должны ездить на фронт

1 апреля 2025 19:23
Евгения Брюховецкая - редактор
Актер Квартала 95 Степан Казанин объяснил, почему важно ездить на передовую
Актер Степан Казанин. Фото: Квартал 95
Евгения Брюховецкая - редактор

Актер "Студия Квартал-95" Степан Казанин отметил важность выступлений для военных на передовой. По его словам, это помогает воинам выдерживать сложные условия войны.

Об этом Казанин рассказал в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Выступления на передовой

"Слушайте, мы все как-то изменились и юмор в том числе. Первые две три недели не хотелось никак шутить, было странное чувство и все что творилось со страной и людьми — это был ужас. Потом как-то пришло понимание, что людям нужно приносить смех и радость", — сказал Казанин.

По его словам, актеры ездят на передовую к военным. Сначала они не понимают, что происходит, а через 10-15 минут начинают улыбаться.

По мнению актера, приезд артистов на фронт это хорошая идея и доброе дело, поэтому ее продолжают.

"Хотелось бы, чтобы они все вернулись и пришли в зал в мирное время", — добавил Казанин.

Напомним, шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво выехал из Украины и увиделся с родными в Колумбии.

Также украинский актер Александр Печерица, который уволился из ВСУ, рассказал о трудностях после возвращения к гражданской жизни.

Квартал 95 военные актеры война в Украине фронт
Реклама
Реклама
Реклама