Ектор Хіменес-Браво поїхав на батьківщину — деталі

Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/Ектор Хіменес-Браво

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів, що виїхав з України. Він поїхав до своєї батьківщини — Колумбії.

Про це Ектор Хіменес-Браво написав в Instagram у понеділок, 31 березня.

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За словами Хіменеса-Браво, він мріяв побувати вдома два з половиною роки.

Ектор Хіменес-Браво з рідними. Фото: Instagram

"Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії", — написав він.

Скриншот допису Хіменес-Браво

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