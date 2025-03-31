Ектор Хіменес-Браво поїхав на батьківщину — деталі

Ектор Хіменес-Браво виїхав з України й здійснив давню мрію
Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів, що виїхав з України. Він поїхав до своєї батьківщини — Колумбії.
Про це Ектор Хіменес-Браво написав в Instagram у понеділок, 31 березня.
Хіменес-Браво поїхав до Колумбії
За словами Хіменеса-Браво, він мріяв побувати вдома два з половиною роки.
"Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії", — написав він.
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