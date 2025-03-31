Эктор Хименес-Браво уехал на родину - детали

Эктор Хименес-Браво выехал из Украины и осуществил давнюю мечту
Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво рассказал, что уехал из Украины. Он уехал на свою родину — Колумбию.
Об этом Эктор Хименес-Браво написал в Instagram в понедельник, 31 марта.
Хименес-Браво уехал в Колумбию
По словам Хименеса-Браво, он мечтал побывать дома два с половиной года.
"Я мечтал еще раз увидеть родных, мечтал обнять маму... До сих пор не верю, что я преодолел такое расстояние. До сих пор не верю, что я дома, в Колумбии", — написал он.
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