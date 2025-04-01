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Актор Кварталу 95 пояснив, чому артисти мають їздити на фронт

1 квітня 2025 19:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Актор Кварталу 95 Степан Казанін пояснив, чому важливо їздити на передову
Актор Степан Казанін. Фото: Квартал 95
Євгенія Брюховецька - редактор

Актор "Студія Квартал-95" Степан Казанін наголосив на важливості виступів для військових на передовій. За його словами, це допомагає воїнам витримувати складні умови війни.

Про це Казанін розповів в ефірі День.LIVE.

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Виступи на передовій

"Слухайте, ми всі якось змінилися, і гумор в тому числі. Перші два-три тижні не хотілося ніяк жартувати, було дивне почуття, і все, що коїлося з країною і людьми, — це був жах. Потім якось прийшло розуміння, що людям потрібно приносити сміх і радість", — сказав Казанін.

За його словами, актори їздять на передову до військових. Спочатку вони не розуміють, що відбувається, а через 10-15 хвилин починають посміхатися. 

На думку актора, приїзд артистів на фронт — це гарна ідея та добра справа, тому її продовжують. 

"Хотілося, аби вони всі повернулися і прийшли до залу в мирний час", — додав Казанін.

Нагадаємо, шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво виїхав з України та побачився з рідними у Колумбії.

Також український актор Олександр Печериця, який звільнився із ЗСУ, розповів про труднощі після повернення до цивільного життя.

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