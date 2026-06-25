Активное состояние Земли и тепловая нагрузка: магнитные бури сегодня

Влияние Солнца на человека. Фото: REUTERS/Jack Taylor, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Магнитных бурь в четверг, 25 июня, на Земле не ожидается. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на очень низком уровне. Кроме того, сохраняется высокая температура воздуха.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 25 июня

За последние 24 часа на Солнце произошло восемь вспышек класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность останется низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 25 июня:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 20%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 38

Предупреждения о магнитных бурях позволяют заблаговременно учитывать возможные изменения в самочувствии людей. Такие прогнозы помогают снижать риски обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфарктов и инсультов, в периоды повышенной солнечной активности. В то же время сейчас в Украине стоит жаркая погода, которая также может влиять на организм человека.

В частности, аномально высокая температура воздуха может негативно сказываться на самочувствии и работе организма. В жаркие периоды возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, повышается риск обезвоживания, теплового удара и общего ухудшения состояния здоровья. Особенно внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям и детям.

Мужчина в жаркую погоду. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Рекомендации во время жары

Важно снижать нагрузку на организм и соблюдать простые правила безопасности. Прежде всего следует поддерживать водный баланс — регулярно пить воду небольшими порциями, даже если нет ощущения жажды.

Следует избегать пребывания на солнце в часы его наибольшей активности и по возможности находиться в тени или прохладных помещениях.

Одежду лучше выбирать легкую, свободную и светлых тонов, из натуральных тканей. Также рекомендуется ограничить физическую активность, особенно на улице, и не перегружать организм тяжелой пищей и алкоголем.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко, 25 июня в Украине ожидается жаркая погода. В то же время местами возможны незначительные осадки.

А в июле в Украине ожидается преобладание теплой погоды, а в отдельные периоды — и жара. При этом примерно каждую неделю атмосферные фронты будут приносить кратковременные дожди и грозы.