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Активисты сообщили, почему тормозит закон о предотвращении коррупции

20 октября 2024 21:18
Галина Шподарева - редактор
Активисты назвали причину неэффективности закона о предотвращении коррупции
Женщина прячет доллары. Фото иллюстративный: freepik
Галина Шподарева - редактор

Активисты рассказали, почему, по их мнению, не является эффективным "Закон о предотвращении коррупции". По мнению главы "Автомайдана", у обличителей коррупционеров должна быть действительно большая мотивация и стойкость.

Об этом рассказала глава ОО "ВО "Автомайдан" Екатерина Бутко в эфире "Киев24" в воскресенье, 20 октября.

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В Украине 17 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, который должен был поощрить людей сообщать о коррупции — он предусматривает, что они могут претендовать на 10% от суммы взятки.

"На самом деле все обличители испытывают огромное давление, потому что, когда ты сдаешь коррупционера, который был готов заплатить миллионы, чтобы там получить какое-то нужное судебное решение, или закрыть свое уголовное дело, то они готовы на многое", — заявила Екатерина Бутко. 

По словам активистки, в частности это могут быть угрозы обличителям.

"Также у нас есть случаи разоблачения в судебной системе — это та самая судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник, которую просто после того, как она разоблачила и заявила о давлении со стороны председателя своего суда, стала определенной белой вороной в суде, и на нее начали давить", — рассказала глава "Автомайдана".

По словам активистки, такие случаи отпугивают и понятно, что у обличителя коррупционеров должна быть действительно большая мотивация и стойкость — чтобы "быть готовыми разоблачить коррупцию и потом давать показания, приходить на судебные заседания и отстаивать то, что является правдой".

Напомним, на Львовской таможне восстановили на работе Сергея Бутова, подозреваемого в систематическом взяточничестве. Ему также должны выплатить более 100 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, что инспектор отдела таможенного оформления более года получал откат за растаможку товаров, поступавших в Одесский порт. Взяточника задержали правоохранители.

активисты Автомайдан коррупция взятка закон

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