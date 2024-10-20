Активісти назвали причину неефективності закону про запобігання корупції

Жінка ховає долари. Фото ілюстративне: freepik

Активісти розповіли, чому, на їхню думку, не є ефективним "Закон про запобігання корупції". На думку голови "Автомайдану", у викривачів корупціонерів має бути дійсно велика мотивація та стійкість.

Про це розповіла голова ГО "ВО "Автомайдан" Катерина Бутко в ефірі "Київ24" у неділю, 20 жовтня.

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В Україні 17 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який мав заохотити людей повідомляти про корупцію — адже він передбачає, що вони можуть претендувати на 10% від суми хабаря.

"Насправді всі викривачі зазнають величезного тиску, тому що, коли ти здаєш корупціонера, який був готовий заплатити мільйони, щоб там отримати якесь потрібне судове рішення, або закрити свою кримінальну справу, то вони готові багато на що", — заявила Катерина Бутко.

За словами активістки, зокрема це можуть бути погрози викривачам.

"Також у нас є випадки викривання в судовій системі — це та сама суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник, яку просто після того, як вона викрила і заявила про тиск з боку голови свого суду, стала певною білою вороною в суді, і на неї почали тиснути", — розповіла голова "Автомайдану".

За словами активістки, такі випадки відлякують, і зрозуміло, що у викривача корупціонерів має бути дійсно велика мотивація і стійкість — щоб "бути готовими викрити корупцію і потім давати покази, приходити на судові засідання і відстоювати те, що є правдою".

Нагадаємо, на Львівській митниці поновили на роботі Сергія Бутова, якого підозрювали в систематичному хабарництві. Йому також мають виплатити понад 100 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали, що інспектор відділу митного оформлення понад рік отримував відкат за розмитнення товарів, які надходили до Одеського порту. Хабарника затримали правоохоронці.