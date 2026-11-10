Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Актера Рассела Брэнда приговорили к более чем 10 годам тюрьмы за насилие

Актера Рассела Брэнда приговорили к более чем 10 годам тюрьмы за насилие

Ua ru
10 ноября 2026 19:00
Рассела Брэнда приговорили к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения Reuters
Британский актер и комик Рассел Брэнд. Фото: Reuters

Британский актер и комик Рассел Брэнд получил более десяти лет лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие. Суд приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы после признания виновным по нескольким пунктам обвинения. В то же время британская полиция продолжает расследовать новые обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Реклама

Какой приговор получил Рассел Брэнд

Суд приговорил Рассела Брэнда к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Решение было вынесено после того, как на прошлой неделе актера признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии.

По данным Variety, по обвинению в изнасиловании Брэнду грозило от 19 лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы. Максимальный срок наказания за сексуальное насилие составляет 10 лет.

По трем пунктам обвинения в сексуальном насилии судья назначил актеру девять месяцев лишения свободы по третьему пункту, 18 месяцев по пятому (вместо прежних двух лет) и восемь месяцев по седьмому. Эти наказания он будет отбывать одновременно.

Читайте также:

Отдельно по шестому пункту обвинения — в изнасиловании — Брэнд получил девять лет лишения свободы. Судья отметил, что актёр должен отбыть две трети общего назначенного срока, прежде чем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

В чем обвинили Рассела Брэнда

Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании трех женщин в разных местах в период с 1999 по 2009 год.

Брэнду предъявили обвинения в попытке совершить сексуальное насилие в офисе британского отделения MTV в 2001 году, а также в сексуальном насилии в 2009 году.

По завершении судебного разбирательства столичная полиция подтвердила, что расследует новые обвинения в изнасиловании, которые против Брэнда выдвинули ещё две женщины.

Публично об обвинениях в адрес актера стало известно в 2023 году после выхода документального сериала, созданного Sunday Times и программой Channel 4 "Dispatches". До этого Рассел Брэнд был известен как комик, а также благодаря ролям в фильмах "Забыв Сару Маршалл" и "В пролете".

Отметим, что 5 ноября Рассел Брэнд был признан виновным по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии и одному пункту обвинения в изнасиловании. Сам актер опроверг все обвинения.

Новини.LIVE сообщали, что британский актёр Патрик Стюарт, известный по ролям в франшизах "Люди Икс" и "Звездный путь", скончался 28 октября 2026 года в своём доме в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет, а причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви. За свою карьеру Стюарт сыграл десятки ролей в театре и кино, в частности капитана Жан-Люка Пикарда и профессора Чарльза Ксавьера.

Новини.LIVE писали, что американский актер Джим Керри тайно женился на актрисе и художнице Мин А. Свадьба состоялась в сентябре, а для 64-летнего артиста это уже третий брак. Пара не объявляла о браке публично, хотя ранее в этом году Керри впервые официально представил Мин А в качестве своей партнерши на кинопремии "Сезар".

изнасилование актеры Великобритания наказание насилие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации