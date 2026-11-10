Британский актер и комик Рассел Брэнд. Фото: Reuters

Британский актер и комик Рассел Брэнд получил более десяти лет лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие. Суд приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы после признания виновным по нескольким пунктам обвинения. В то же время британская полиция продолжает расследовать новые обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

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Какой приговор получил Рассел Брэнд

Суд приговорил Рассела Брэнда к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Решение было вынесено после того, как на прошлой неделе актера признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии.

По данным Variety, по обвинению в изнасиловании Брэнду грозило от 19 лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы. Максимальный срок наказания за сексуальное насилие составляет 10 лет.

По трем пунктам обвинения в сексуальном насилии судья назначил актеру девять месяцев лишения свободы по третьему пункту, 18 месяцев по пятому (вместо прежних двух лет) и восемь месяцев по седьмому. Эти наказания он будет отбывать одновременно.

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Отдельно по шестому пункту обвинения — в изнасиловании — Брэнд получил девять лет лишения свободы. Судья отметил, что актёр должен отбыть две трети общего назначенного срока, прежде чем сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

В чем обвинили Рассела Брэнда

Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании трех женщин в разных местах в период с 1999 по 2009 год.

Брэнду предъявили обвинения в попытке совершить сексуальное насилие в офисе британского отделения MTV в 2001 году, а также в сексуальном насилии в 2009 году.

По завершении судебного разбирательства столичная полиция подтвердила, что расследует новые обвинения в изнасиловании, которые против Брэнда выдвинули ещё две женщины.

Публично об обвинениях в адрес актера стало известно в 2023 году после выхода документального сериала, созданного Sunday Times и программой Channel 4 "Dispatches". До этого Рассел Брэнд был известен как комик, а также благодаря ролям в фильмах "Забыв Сару Маршалл" и "В пролете".

Отметим, что 5 ноября Рассел Брэнд был признан виновным по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии и одному пункту обвинения в изнасиловании. Сам актер опроверг все обвинения.

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