Британський актор та комік Рассел Бренд. Фото: Reuters

Британський актор і комік Рассел Бренд отримав понад десять років позбавлення волі за зґвалтування та сексуальне насильство. Суд призначив йому 10 років і шість місяців ув'язнення після визнання винним за кількома пунктами обвинувачення. Водночас британська поліція продовжує розслідувати нові звинувачення у зґвалтуванні, висунуті проти нього.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Реклама

Який вирок отримав Рассел Бренд

Суд призначив Расселу Бренду покарання у вигляді 10 років і шести місяців позбавлення волі. Рішення ухвалили після того, як минулого тижня актора визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

За даними Variety, за обвинуваченням у зґвалтуванні Бренду загрожувало від 19 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сексуальне насильство становить 10 років.

За трьома пунктами обвинувачення у сексуальному насильстві суддя призначив акторові дев'ять місяців ув'язнення за третім пунктом, 18 місяців за п'ятим (замість попередніх двох років) та вісім місяців за сьомим. Ці покарання він відбуватиме одночасно.

Читайте також:

Окремо за шостим пунктом обвинувачення — у зґвалтуванні — Бренд отримав дев'ять років позбавлення волі. Суддя зазначив, що актор має відбути дві третини загального призначеного терміну, перш ніж зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення.

У чому звинуватили Рассела Бренда

Рассела Бренда звинуватили у зґвалтуванні трьох жінок у різних місцях у період із 1999 до 2009 року.

Бренду висунули обвинувачення у спробі вчинити сексуальне насильство в офісі британського відділення MTV у 2001 році, а також у сексуальному насильстві у 2009 році.

Після завершення судового розгляду Столична поліція підтвердила, що розслідує нові звинувачення у зґвалтуванні, які проти Бренда висунули ще дві жінки.

Публічно про звинувачення на адресу актора стало відомо у 2023 році після виходу документального серіалу, створеного Sunday Times і програмою Channel 4 "Dispatches". До цього Рассел Бренд був відомий як комік, а також завдяки ролям у фільмах "Забувши Сару Маршалл" та "У прольоті".

Зазначимо, що 5 листопада Рассела Бренда визнали винним за трьома пунктами обвинувачення в сексуальному насильстві та одним пунктом обвинувачення у зґвалтуванні. Сам актор заперечив усі звинувачення.

Новини.LIVE інформували, що британський актор Патрік Стюарт, відомий за ролями у франшизах "Люди Ікс" і "Зоряний шлях", помер 28 жовтня 2026 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 86 років, а причиною смерті стали ускладнення хвороби Альцгеймера та деменції з тільцями Леві. За свою кар'єру Стюарт зіграв десятки ролей у театрі та кіно, зокрема капітана Жан-Люка Пікарда і професора Чарльза Ксав'єра.

Новини.LIVE писали, що американський актор Джим Керрі таємно одружився з акторкою та художницею Мін А. Весілля відбулося у вересні, а для 64-річного артиста це вже третій шлюб. Пара не оголошувала про одруження публічно, хоча раніше цього року Керрі вперше офіційно представив Мін А як свою партнерку на кінопремії "Сезар".