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Аграрии судились с Минобороны из-за взрывов на военных складах — что решил суд

14 октября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Предприятие обратилось в суд из-за убытков в результате взрывов на складе воинской части
Фермер в поле. Фото иллюстративное: pravdatutnews.com
Виктория Козырь - редактор

В Черниговской области из-за взрывов на военных складах понесло убытки сельскохозяйственное предприятие. Чтобы получить компенсацию, аграрии обратились в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Хозяйственный суд города Киева вынес 24 сентября.

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Детали дела

В судебных материалах отмечено, что 9 октября 2018 года произошли взрывы боеприпасов на территории шестого арсенала Минобороны Украины вблизи поселка Дружбы Ичнянского района Черниговской области. В результате вспыхнул пожар на территории комплекса зданий элеватора, принадлежащего сельскохозяйственному ООО "Интер".

Огонь повредил зерносушилку, конвейеры, оперативную емкость для зерна, а также 200 тонн кукурузы урожая 2018 года, которая была в сушильной камере и оперативной емкости для зерна.

За последние шесть лет предприятие неоднократно пыталось возместить через суд десять миллионов убытков. В 2021 году Верховный суд направил это дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

Решение суда

Суд признал противоправным небезопасное хранение арсенала боеприпасов Министерством обороны. По данным экспертного заключения специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, размер ущерба составляет 8,6 миллиона гривен: фермеры не доказали, что в сушильной камере и оперативной емкости для зерна было именно 200 тонн кукурузы.

Согласно решению суда, с воинской части взыщут 8,6 миллиона гривен убытков, понесенных ООО "Интер", а также 129 тысяч гривен судебного сбора и 17 тысяч гривен на профессиональную юридическую помощь.

Напомним, в Полтаве вынесли приговор водителю кроссовера. Мужчина совершил ДТП, в результате которого травмировался велосипедист. За это ему назначили год испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Николаеве суд оправдал женщину, обвиняемую в распространении оскорбительных высказываний по ВСУ и поддержании российской агрессии. Во время обыска у фигурантки обнаружили флаг России и пророссийские ленты, однако суд решил, что состава преступления нет.

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