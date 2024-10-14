Підприємство звернулося до суду через збитки внаслідок вибухів на складі військової частини

Фермер у полі. Фото ілюстративне: pravdatutnews.com

У Чернігівській області через вибухи на військових складах зазнало збитків сільськогосподарське підприємство. Аби отримати компенсацію, аграрії звернулися до суду.

Про це йдеться у вироку, який Господарский суд міста Києва ухвалив 24 вересня.

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Деталі справи

У судових матеріалах зазначено, що 9 жовтня 2018 року сталися вибухи боєприпасів на території шостого арсеналу Міноборони України поблизу селища Дружби Ічнянського району Чернігівської області. Унаслідок цього спалахнула пожежа на території комплексу будівель елеватора, що належить сільськогосподарському ТОВ "Інтер".

Вогонь пошкодив зерносушарку, конвеєри, оперативну ємність для зерна, а також 200 тонн кукурудзи врожаю 2018 року, яка була в сушильній камері та оперативній ємності для зерна.

Упродовж останніх шістьох років підприємство неодноразово намагалося відшкодувати через суд десять мільйонів збитків. У 2021 року Верховний суд скерував цю справу на новий розгляд до Господарського суду Києва.

Рішення суду

Суд визнав протиправним небезпечне збереження арсеналу боєприпасів Міністерством оборони. За даними експертного висновку фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, розмір збитків становить 8,6 мільйона гривень: фермери не довели, що в сушильній камері та оперативній ємності для зерна було саме 200 тонн кукуруди.

Згідно з рішенням суду, з військової частини стягнуть 8,6 мільйона гривень збитків, яких зазнало ТОВ "Інтер", а також 129 тисяч гривень судового збору та 17 тисяч гривень на професійну правничу допомогу.

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