Агенты АТЭШ взорвали военный электровоз в Брянске

Военный электровоз в Брянске. Фото: АТЕШ/Telegram

В Брянске агенты движения АТЕШ совершили очередную диверсию, уничтожив военный электровоз, который использовали для транспортировки российских грузов. Этот удар по ключевому логистическому узлу значительно усложнил поставки боеприпасов, техники и горючего в подразделения оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ.

Диверсия в Брянске: что произошло

Участники движения провели прицельную операцию на железнодорожных путях Брянска, ликвидировав локомотив, который использовался для перевозки военных грузов. Этот регион является одним из главных логистических хабов, обеспечивающих снабжение российских сил на северном направлении и перемещение резервов к границе. В результате диверсии РФ столкнулась с серьезными сбоями в графиках транспортировки техники, боеприпасов и горючего, предназначенных для Сумского направления.

Сообщение АТЕШ в Telegram. Фото: скриншот

"Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области", — заявили в движении.

После уничтожения локомотива в тыловом хабе российская логистика претерпела значительные осложнения, ведь нарушение движения эшелонов повлияло на темпы снабжения оккупационной армии. В движении "АТЕШ" отметили, что их агенты продолжают действовать на территории России и наносить удары по логистическим центрам, от которых зависит работа всей военной системы.

Напомним, что агенты АТЕШ из состава 115-й отдельной мотострелковой бригады РФ подожгли собственный военный грузовой автомобиль, умышленно сорвав отправку подразделения.

Ранее мы также информировали, что участники движения АТЕШ передали украинским военным точные координаты ремонтно-восстановительной базы россиян на Херсонском направлении.