Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Агенты АТЭШ уничтожили военный электровоз в Брянске

Агенты АТЭШ уничтожили военный электровоз в Брянске

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 07:46
Агенты АТЭШ взорвали военный электровоз в Брянске
Военный электровоз в Брянске. Фото: АТЕШ/Telegram

В Брянске агенты движения АТЕШ совершили очередную диверсию, уничтожив военный электровоз, который использовали для транспортировки российских грузов. Этот удар по ключевому логистическому узлу значительно усложнил поставки боеприпасов, техники и горючего в подразделения оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ.

Реклама
Читайте также:

Диверсия в Брянске: что произошло

Участники движения провели прицельную операцию на железнодорожных путях Брянска, ликвидировав локомотив, который использовался для перевозки военных грузов. Этот регион является одним из главных логистических хабов, обеспечивающих снабжение российских сил на северном направлении и перемещение резервов к границе. В результате диверсии РФ столкнулась с серьезными сбоями в графиках транспортировки техники, боеприпасов и горючего, предназначенных для Сумского направления.

Агенти АТЕШ знищили військовий електровоз у Брянську - фото 1
Сообщение АТЕШ в Telegram. Фото: скриншот

"Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области", — заявили в движении.

После уничтожения локомотива в тыловом хабе российская логистика претерпела значительные осложнения, ведь нарушение движения эшелонов повлияло на темпы снабжения оккупационной армии. В движении "АТЕШ" отметили, что их агенты продолжают действовать на территории России и наносить удары по логистическим центрам, от которых зависит работа всей военной системы.

Напомним, что агенты АТЕШ из состава 115-й отдельной мотострелковой бригады РФ подожгли собственный военный грузовой автомобиль, умышленно сорвав отправку подразделения.

Ранее мы также информировали, что участники движения АТЕШ передали украинским военным точные координаты ремонтно-восстановительной базы россиян на Херсонском направлении.

партизаны железная дорога Россия АТЕШ Брянск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации