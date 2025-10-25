Агенты "АТЕШ" сорвали логистику врага - подробности

База оккупантов. Фото иллюстративное: АТЕШ"/Telegram

Агенты движения "АТЕШ" передали военным точные координаты ремонтно-восстановительной базы оккупантов на Херсонском направлении. В результате атаки база вместе с техникой и оборудованием была полностью уничтожена, что серьезно ослабило возможности россиян на этом участке фронта.

Об этом сообщил "АТЕШ" в Telegram-канале в субботу, 25 октября.

Успешная диверсия на Херсонском направлении

По данным движения, операция стала возможной благодаря агентам, которые действовали внутри 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Они передали украинским Силам обороны координаты ремонтно-восстановительной базы, где противник хранил поврежденную технику и оборудование. Удар был нанесен в момент, когда на объекте находилось большое количество машин, проходивших ремонт.

"Очередной успешный удар по вражеской логистике стал возможен благодаря нашим агентам!", — заявили в "АТЕШ".

После атаки база была полностью уничтожена вместе с техникой, что существенно усложнило врагу возможность восстанавливать бронетранспорт и возвращать его на передовую. В движении подчеркнули, что эта операция критически ослабила боевые возможности оккупантов на Херсонском направлении. В "АТЕШ" также отметили, что их агентурная сеть продолжает работать в военных структурах РФ, передавая данные, которые помогают ВСУ уничтожать врага и освобождать украинские территории.

Напомним, что украинские силы продолжают наносить удары по позициям российских войск во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 23 октября ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в России.