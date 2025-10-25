Агенти "АТЕШ" зірвали логістику ворога — подробиці

База окупантів. Фото ілюстративне: АТЕШ"/Telegram

Агенти руху "АТЕШ" передали військовим точні координати ремонтно-відновлювальної бази окупантів на Херсонському напрямку. У результаті атаки база разом із технікою та обладнанням була повністю знищена, що серйозно послабило можливості росіян на цій ділянці фронту.

Про це повідомив "АТЕШ" в Telegram-каналі у суботу, 25 жовтня.

Успішна диверсія на Херсонському напрямку

За даними руху, операція стала можливою завдяки агентам, які діяли всередині 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Вони передали українським Силам оборони координати ремонтно-відновлювальної бази, де противник зберігав пошкоджену техніку та обладнання. Удар був нанесений у момент, коли на об’єкті перебувала велика кількість машин, що проходили ремонт.

Допис "АТЕШ" у Telegram. Фото: скриншот

"Очередной успешный удар по вражеской логистике стал возможен благодаря нашим агентам!", — заявили в "АТЕШ".

Після атаки база була повністю знищена разом із технікою, що суттєво ускладнило ворогу можливість відновлювати бронетранспорт і повертати його на передову. У русі підкреслили, що ця операція критично послабила бойові спроможності окупантів на Херсонському напрямку. В "АТЕШ" також наголосили, що їхня агентурна мережа продовжує працювати у військових структурах РФ, передаючи дані, які допомагають ЗСУ знищувати ворога та звільняти українські території.

Нагадаємо, що українські сили продовжують завдавати ударів по позиціях російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми також інформували, що в ніч проти 23 жовтня ЗСУ атакували нафтопереробний завод "Рязанський" у Росії.