Агенти АТЕШ підірвали військовий електровоз у Брянську

Військовий електровоз у Брянську. Фото: АТЕШ/Telegram

У Брянську агенти руху АТЕШ здійснили чергову диверсію, знищивши військовий електровоз, який використовували для транспортування російських вантажів. Цей удар по ключовому логістичному вузлу значно ускладнив постачання боєприпасів, техніки та пального до підрозділів окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба військового руху українців та кримських татар АТЕШ.

Диверсія у Брянську: що сталося

Учасники руху провели прицільну операцію на залізничних коліях Брянська, ліквідувавши локомотив, який використовувався для перевезення військових вантажів. Цей регіон є одним із головних логістичних хабів, що забезпечують постачання російських сил на північному напрямку та переміщення резервів до кордону. Унаслідок диверсії РФ зіткнулася з серйозними збоями у графіках транспортування техніки, боєприпасів і пального, призначених для Сумського напрямку.

Допис АТЕШ у Telegram. Фото: скриншот

"Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів та перекидання резервів до прикордонних областей", — заявили у русі.

Після знищення локомотива у тиловому хабі російська логістика зазнала значних ускладнень, адже порушення руху ешелонів вплинуло на темпи постачання окупаційної армії. У русі "АТЕШ" наголосили, що їхні агенти продовжують діяти на території Росії та завдавати ударів по логістичних центрах, від яких залежить робота всієї військової системи.

Нагадаємо, що агенти АТЕШ зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади РФ підпалили власний військовий вантажний автомобіль, навмисне зірвавши відправку підрозділу.

Раніше ми також інформували, що учасники руху АТЕШ передали українським військовим точні координати ремонтно-відновлювальної бази росіян на Херсонському напрямку.