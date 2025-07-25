Почему полиграф не гарантирует правды - объяснение юриста

Татьяна Козаченко. Фото: Цензор.нет

Полиграф сам по себе не определяет, говорит ли человек правду. Это делает полиграфолог — специалист, который интерпретирует физиологические реакции во время теста, но такая интерпретация всегда субъективна.

Об этом заявила адвокат Татьяна Козаченко в эфире программы "Вечыр.LIVE".

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"Не аппарат определяет, говорит ли человек правду или неправду. Это делает полиграфолог, который трактует физиологические данные лица во время задавания вопросов", — объясняет она.

Юрист отметила, что точность результатов в значительной степени зависит от субъективного фактора: как сформулированы вопросы, в какой последовательности они ставятся, как человек их воспринимает.

"Здесь очень высок субъективный момент того лица, которое проводит такие действия", — подчеркнула адвокат.

По ее словам, в Украине пока не хватает профессиональных и действительно опытных полиграфологов. А результаты теста в значительной степени зависят от формулировки вопросов и способа толкования реакций человека.

Поэтому, отмечает юрист, полиграф не может быть основанием ни для увольнения, ни для судебного решения.

Козаченко также отметила, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины полиграф иногда используют, но только при добровольном согласии лица и исключительно как вспомогательный инструмент — ориентир, а не доказательство.

"Эти методы нужны, и они, в принципе, уже сейчас существуют. Но они не являются основой освобождения", — подытожил он.

В таких случаях тестирование скорее служит публичным жестом "раскрытости" чиновника или должностного лица, а не реальным юридическим аргументом.

Напомним, что 24 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №13533, который касается деятельности САП и НАБУ. Документ предусматривает обязательное прохождение полиграфа для сотрудников таких структур, как ГБР, Офис Генерального прокурора, Нацполиция, НАБУ, САП и БЭБ — то есть для лиц с доступом к государственной тайне.

До этого нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что все представители НАБУ и САП должны пройти процедуру проверки на полиграфе (детекторе лжи).