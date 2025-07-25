Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Адвокат объяснила, почему полиграф не может быть доказательством

Адвокат объяснила, почему полиграф не может быть доказательством

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 21:37
Почему полиграф не гарантирует правды - объяснение юриста
Татьяна Козаченко. Фото: Цензор.нет

Полиграф сам по себе не определяет, говорит ли человек правду. Это делает полиграфолог — специалист, который интерпретирует физиологические реакции во время теста, но такая интерпретация всегда субъективна.

Об этом заявила адвокат Татьяна Козаченко в эфире программы "Вечыр.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Полиграф не гарантирует правды

"Не аппарат определяет, говорит ли человек правду или неправду. Это делает полиграфолог, который трактует физиологические данные лица во время задавания вопросов", — объясняет она.

Юрист отметила, что точность результатов в значительной степени зависит от субъективного фактора: как сформулированы вопросы, в какой последовательности они ставятся, как человек их воспринимает.

"Здесь очень высок субъективный момент того лица, которое проводит такие действия", — подчеркнула адвокат.

По ее словам, в Украине пока не хватает профессиональных и действительно опытных полиграфологов. А результаты теста в значительной степени зависят от формулировки вопросов и способа толкования реакций человека.

Поэтому, отмечает юрист, полиграф не может быть основанием ни для увольнения, ни для судебного решения.

Козаченко также отметила, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины полиграф иногда используют, но только при добровольном согласии лица и исключительно как вспомогательный инструмент — ориентир, а не доказательство.

"Эти методы нужны, и они, в принципе, уже сейчас существуют. Но они не являются основой освобождения", — подытожил он.

В таких случаях тестирование скорее служит публичным жестом "раскрытости" чиновника или должностного лица, а не реальным юридическим аргументом.

Напомним, что 24 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №13533, который касается деятельности САП и НАБУ. Документ предусматривает обязательное прохождение полиграфа для сотрудников таких структур, как ГБР, Офис Генерального прокурора, Нацполиция, НАБУ, САП и БЭБ — то есть для лиц с доступом к государственной тайне.

До этого нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что все представители НАБУ и САП должны пройти процедуру проверки на полиграфе (детекторе лжи).

НАБУ суд САП адвокат полиграф
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации