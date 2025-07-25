Чому поліграф не гарантує правди - пояснення юриста

Тетяна Козаченко. Фото: Цензор.нет

Поліграф сам по собі не визначає, чи говорить людина правду. Це робить поліграфолог — спеціаліст, який інтерпретує фізіологічні реакції під час тесту, але така інтерпретація завжди суб’єктивна.

Про це заявила адвокатка Тетяна Козаченко в ефірі програми "Вечір.LIVE".

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"Не апарат визначає, чи говорить людина правду чи неправду. Це робить поліграфолог, який трактує фізіологічні дані особи під час ставлення запитань", — пояснює вона.

Юристка зауважила, що точність результатів значною мірою залежить від суб’єктивного фактору: як сформульовані питання, в якій послідовності вони ставляться, як людина їх сприймає.

"Тут дуже високий суб’єктивний момент тієї особи, яка проводить такі дії", — підкреслила адвокатка.

За її словами, в Україні поки що бракує фахових і справді досвідчених поліграфологів. А результати тесту значною мірою залежать від формулювання запитань і способу тлумачення реакцій людини.

Через це, наголошує юристка, поліграф не може бути підставою ані для звільнення, ані для судового рішення.

Козаченко також зазначила, що у Національному антикорупційному бюро України поліграф іноді використовують, але лише за добровільної згоди особи й виключно як допоміжний інструмент — орієнтир, а не доказ.

"Ці методи потрібні, і вони, в принципі, вже зараз існують. Але вони не є основою звільнення", — підсумував він.

У таких випадках тестування радше слугує публічним жестом "розкритості" чиновника або посадовця, а не реальним юридичним аргументом.

Нагадаємо, що 24 липня Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №13533, який стосується діяльності САП і НАБУ. Документ передбачає обов’язкове проходження поліграфа для співробітників таких структур, як ДБР, Офіс Генерального прокурора, Нацполіція, НАБУ, САП і БЕБ — тобто для осіб із доступом до державної таємниці.

До цього нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко заявив, що всі представники НАБУ та САП мають пройти процедуру перевірки на поліграфі (детекторі брехні).