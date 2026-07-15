Адвокат: потеря статуса временной защиты не означает автоматическую депортацию

Люди на вокзале. Иллюстративное фото: Укрзализныця/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Потеря статуса временной защиты не означает автоматического возвращения украинцев в Украину. Даже в случае прекращения действия такого механизма у граждан есть несколько законных способов остаться в странах ЕС. Только после исчерпания всех предусмотренных законом оснований для пребывания может встать вопрос о депортации.

Об этом адвокат Сергей Старенький заявил в эфире Ранок.LIVE.

Что означает прекращение временной защиты

Сергей Старенький пояснил, что сообщения о возможном прекращении предоставления временной защиты не означают автоматической потери права украинцев на пребывание на территории стран Европейского Союза. По его словам, граждане, которые уже оформили этот статус, могут продлевать его в соответствии с действующими правилами.

В то же время адвокат отметил, что заявления о непредоставлении новых статусов временной защиты носят скорее политический характер, чем свидетельствуют о немедленных изменениях для украинцев, которые уже пользуются этим механизмом.

Какие возможности остаются у украинцев

По словам Сергея Старенького, даже если отдельная страна Европейского Союза полностью откажется от механизма временной защиты, это не будет означать автоматическую депортацию граждан Украины.

Адвокат пояснил, что украинцы могут оставаться на территории стран ЕС в качестве туристов в течение 90 дней в рамках безвизового режима. Кроме того, у них есть возможность переехать в другое государство Евросоюза или за его пределы и оформить право на проживание уже там.

Еще одним вариантом является изменение основания для законного пребывания. В частности, граждане могут получить разрешение на работу, оформить вид на жительство или обратиться за политическим убежищем, если у них есть достаточные доказательства личной угрозы.

Когда украинцу может грозить депортация

Сергей Старенький подчеркнул, что депортация возможна только после того, как человек исчерпает все законные сроки пребывания в стране и не воспользуется ни одной из возможностей урегулировать свой миграционный статус.

Только по истечении разрешенного срока пребывания, в частности 90 дней безвизового режима, и при отсутствии каких-либо попыток оформить иной законный статус лицо будет обязано покинуть территорию страны. В случае невыполнения этого требования ему может грозить депортация.

Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз обсуждает возможные изменения в условиях временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, однако в целом поддерживает продление этой программы. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что настаивает на сохранении временной защиты как минимум для женщин, детей, людей с инвалидностью и пожилых людей.

Новини.LIVE также писали, что в июне 2026 года Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в странах ЕС до 4 марта 2028 года. В то же время вновь прибывшие мужчины, которым украинское законодательство запрещает выезд из-за военных обязательств, не смогут получить этот статус.