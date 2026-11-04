Адвокат Сергей Старенький. Фото: facebook.com/Sergii.Starenkyi

Адвокат Сергей Старенький заявил, что представители территориальных центров комплектования и воинских частей часто враждебно относятся к юристам, которые пытаются помочь военнослужащим. По его словам, командование может препятствовать общению людей с защитниками, ведь адвокаты разъясняют им их права и объясняют, как действовать в случае нарушений.

Об этом юрист рассказал во время обсуждения ситуации в Петропавловской Борщаговке в эфире Ранок.LIVE.

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Почему в ТЦК агрессивно реагируют на адвокатов

Старенький пояснил, что адвокаты могут помочь военнослужащим разобраться в своих правах и получить юридическую помощь. Однако такая деятельность часто вызывает недовольство со стороны руководства ТЦК и воинских частей.

"Вообще адвокат — это как красная тряпка в условиях ТЦК и воинских частей. На них реагируют, я не скажу уже, что просто негативно, а довольно часто агрессивно. Потому что адвокат может дать соответствующее разъяснение относительно нарушения прав, как действовать в данном случае, а командование и руководство ТЦК, воинской части это не устраивает", — отметил юрист.

Командование не отпускает военнослужащего на судебное заседание

Также Старенький рассказал о случае из своей адвокатской практики. Его клиент проходит службу в воинской части, но командование не отпускает его на судебное заседание.

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"... потому что говорят: для нас это не указ", — рассказал адвокат.

В то же время от него требуют направить запрос через внутреннюю систему документооборота военных.

"Имеет место определенное препятствование человеку, который проходит военную службу и находится в сложных условиях прохождения этой службы, возможно, неправомерные действия командования, возможно, какие-то другие основания. Он не может получить нормальную помощь юриста, правовую помощь", — пояснил Старенький.

По его мнению, возможность своевременно получить консультацию адвоката помогла бы избежать части конфликтов и недоразумений.

Могут ли военных размещать в частных домах

Отдельно адвокат обратил внимание на ситуацию, когда воинские части используют для размещения частные домовладения, как это было в резонансном случае в Петропавловской Борщаговке.

"Действительно, многие воинские части, особенно там, ближе к линии соприкосновения, скажем так, где расквартированы и размещены многие воинские части, на вполне законных основаниях заключают договоры с юридическими и физическими лицами об аренде определенных помещений для использования в военных целях", — рассказал юрист.

В то же время Старенький подчеркнул, что военнослужащих нельзя просто удерживать в домах без законных оснований.

"Он либо проходит службу, выполняет соответствующие задачи в соответствии со своими должностными обязанностями, приказами командования и так далее. Либо, если он совершил нарушение закона, его могут содержать под стражей, но в местах содержания под стражей", — пояснил адвокат.

Зато пребывание людей в условиях несвободы в обычных домах он считает нарушением их прав.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что военный адвокат Роман Лихачев заявил о необходимости создания в Украине отдельной системы военной юстиции. По его мнению, она должна объединить военную полицию, прокуратуру и суды.

Также Новини.LIVE писали, что командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко объяснил, почему военнослужащие с травмами находились в здании НГУ в Петропавловской Борщаговке, а не в госпитале. По его словам, воинские части имеют собственные медицинские пункты, где могут оказывать помощь. В то же время обстоятельства пребывания травмированных бойцов в этом здании ещё предстоит выяснить.