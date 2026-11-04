Адвокат Сергій Старенький. Фото: facebook.com/Sergii.Starenkyi

Адвокат Сергій Старенький заявив, що представники територіальних центрів комплектування та військових частин часто вороже ставляться до юристів, які намагаються допомогти військовослужбовцям. За його словами, командування може перешкоджати спілкуванню людей із захисниками, адже адвокати роз'яснюють їхні права та пояснюють, як діяти у разі порушень.

Про це юрист розповів під час обговорення ситуації в Петропавлівській Борщагівці у ефірі Ранок.LIVE.

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Чому в ТЦК агресивно реагують на адвокатів

Старенький пояснив, що адвокати можуть допомогти військовослужбовцям розібратися у своїх правах та отримати правничу допомогу. Однак така діяльність часто викликає невдоволення з боку керівництва ТЦК і військових частин.

"Взагалі адвокат — це як червона ганчірка в умовах ТЦК і військових частин. На них реагують, я не скажу вже, що просто негативно, агресивно доволі часто. Тому що адвокат може надати відповідне роз'яснення щодо порушення прав, як діяти в даному випадку, а командування і керівництво ТЦК, військової частини це не влаштовує", — зазначив юрист.

Командування не відпускає військового на судове засідання

Також Старенький розповів про випадок зі своєї адвокатської практики. Його клієнт проходить службу у військовій частині, але командування не відпускає його на судове засідання.

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"... тому що кажуть: для нас це не указ", — розповів адвокат.

Водночас від нього вимагають надіслати запит через внутрішню систему документообігу військових.

"Іде певне перешкоджання людині, яка проходить військову службу і перебуває в складних умовах проходження цієї служби, можливо неправомірні дії командування, можливо якісь інші підстави. Він не може отримати нормальну допомогу юриста, правничу допомогу", — пояснив Старенький.

На його думку, можливість своєчасно отримати консультацію адвоката допомогла б уникнути частини конфліктів і непорозумінь.

Чи можуть військових утримувати у приватних будинках

Окремо адвокат звернув увагу на ситуацію, коли військові частини використовують для розміщення приватні домоволодіння, як це було у резонансному випадку у Петропавлівській Борщагівці.

"Дійсно багато військових частин, особливо там поближче до лінії зіткнення, скажімо так, де розквартировані і розміщені багато військових частин, на цілком законних підставах заключають договори з юридичними і фізичними особами про оренду певних приміщень для використання в військових потребах", — розповів юрист.

Водночас Старенький наголосив, що військовослужбовців не можна просто утримувати в будинках без законних підстав.

"Він або проходить службу, виконує відповідні задачі, відповідно своїх там посадових обов'язків, наказів командування і так далі. Або якщо він скоїв порушення закону, він може утримуватись, але в місцях утримання", — пояснив адвокат.

Натомість перебування людей в умовах несвободи у звичайних будинках він вважає порушенням їхніх прав.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовий адвокат Роман Лихачов заявив про необхідність створення в Україні окремої системи військової юстиції. На його думку, вона має об'єднати військову поліцію, прокуратуру та суди.

Також Новини.LIVE писали, що командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, чому військовослужбовці з травмами перебували в будівлі НГУ в Петропавлівській Борщагівці, а не в госпіталі. За його словами, військові частини мають власні медичні пункти, де можуть надавати допомогу. Водночас обставини перебування травмованих бійців у цій будівлі ще мають з'ясувати.