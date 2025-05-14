Адвокат Гладковского опроверг информацию о задержании

Олег Гладковский. Фото: УНИАН

Адвокат экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Руслан Волынец опроверг информацию о его задержании. Однако он подтвердил, что тот находится в Испании.

Об этом Руслан Волынец сообщил в Facebook в среду, 14 мая.

Реклама

Читайте также:

Информация о задержании Гладковского

"С учетом многочисленных обращений, хочу сообщить, что сейчас Гладковский Олег Владимирович не является задержанным. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога, как условия освобождения", — отметил Волынец.

По его словам, уголовное производство, в рамках которого объявлен розыск, касается обстоятельств производства военных автомобилей для Вооруженных сил Украины в 2016-2017 годах. Сейчас это дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Волынец считает, что розыск — искусственный, поскольку сторона защиты заблаговременно сообщала правоохранителям Украины и суду о местонахождении Гладковского.

"Более того, Гладковский А.В. долго участвовал в рассмотрении данного дела в режиме видеоконференции. Но именно по инициативе стороны обвинения, которую поддержал суд, было принято решение о необходимости его личного участия в суде", — отметил адвокат.

Пост адвоката. Фото: скриншот

Напомним, 14 мая в НАБУ сообщили о задержании Олега Гладковского на территории Испании.

Отметим, что в розыск его объявили еще в апреле прошлого года. Гладковского обвиняют в злоупотреблениях при закупке автомобилей для украинской армии.