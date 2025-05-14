Адвокат Гладковського спростував інформацію про затримання

Олег Гладковський. Фото: УНІАН

Адвокат ексзаступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського Руслан Волинець спростував інформацію про затримання. Однак він підтвердив, що той перебуває в Іспанії.

Про це Руслан Волинець повідомив у Facebook у середу, 14 травня.

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Інформація про затримання Гладковського

"З урахуванням численних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", — зазначив Волинець.

За його словами, кримінальне провадження, в межах якого оголошено розшук, стосується обставин виробництва військових автомобілів для Збройних сил України у 2016–2017 роках. Наразі цю справу розглядає Вищий антикорупційний суд.

Волинець вважає, що розшук — штучний, оскільки сторона захисту завчасно повідомляла правоохоронцям України та суду про місцезнаходження Гладковського.

"Більш того, Гладковський О.В. довго брав участь у розгляді даної справи в режимі відеоконференції. Але саме за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд, було прийнято рішення, про необхідність його особистої участі у суді", — зазначив адвокат.

Допис адвоката. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 травня у НАБУ повідомили про затримання Олега Гладковського на території Іспанії.

Зазначимо, що у розшук його оголосили ще в квітні минулого року. Гладковського звинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для української армії.