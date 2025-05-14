В Іспанії затримали Олега Гладковського – ексзаступника секретаря РНБО

Олег Гладковський. Фото: УНІАН

На території Іспанії 14 травня затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. Він перебував у розшуку з червня 2024 року за підозрою у махінаціях для збагачення під час закупівлі вантажівок для ЗСУ. Триває підготовка до екстрадиції посадовця в Україну.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Реклама

Читайте також:

Гладковський організував закупівлю авто для ЗСУ за завищеними цінами

За версією слідства, у 2017 році Гладковський разом із тодішнім заступником міністра оборони та директором департаменту військово-технічної політики Міноборони організували закупівлю вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за значно завищеними цінами. Дії спричинили збитки державі на понад 17 млн гривень.

Постачальником автівок стало дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2" АТ "АК "Богдан моторс", що входило до корпорації "Богдан". Частки у ній прямо або опосередковано належали Гладковському та його родині.

Хоча вимоги до державного оборонного замовлення передбачали рівень локалізації не нижче 60%, реальний показник становив лише 10%. У результаті ці критерії знизили до 20%, однак і ця вимога компанією не була дотримана. Попри це, фірма отримала контракт і, як згодом з’ясувалося, витрати на локалізацію незаконно переклала на державний бюджет.

Окрім того, хоча контракт не передбачав зміну ціни, вона все одно зросла і це погодили посадовці Міноборони за попередньою змовою. Це рішення також призвело до незаконної переплати в розмірі 17,44 млн грн, що підтвердили Держаудитслужба та експертиза.

Нагадаємо, у 2019 році Гладковський і його син Ігор стали фігурантами журналістського розслідування "Армія. Друзі. Бабки". Після публікації матеріалів Олега Гладковського звільнили з посади, а згодом обидва подали до суду на авторів розслідування, однак програли справи.

В листопаді 2023 року ВАКС заочно заарештував сина Олега Гладковського, який теж виявися фігурантом справи.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило у розшук Олега Гладковського.