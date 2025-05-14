В Испании задержали Олега Гладковского — экс-заместителя секретаря СНБО

Олег Гладковский. Фото: УНИАН

На территории Испании 14 мая задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Он находился в розыске с июня 2024 года по подозрению в махинациях для обогащения при закупке грузовиков для ВСУ. Продолжается подготовка к экстрадиции чиновника в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Гладковский организовал закупку авто для ВСУ по завышенным ценам

По версии следствия, в 2017 году Гладковский вместе с тогдашним заместителем министра обороны и директором департамента военно-технической политики Минобороны организовали закупку грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по значительно завышенным ценам. Действия повлекли убытки государству на более 17 млн гривен.

Поставщиком автомобилей стало дочернее предприятие "Автосборочный завод №2" АО "АК "Богдан моторс", входившее в корпорацию "Богдан". Доли в ней прямо или косвенно принадлежали Гладковскому и его семье.

Хотя требования к государственному оборонному заказу предусматривали уровень локализации не ниже 60%, реальный показатель составлял всего 10%. В результате эти критерии снизили до 20%, однако и это требование компанией не было соблюдено. Несмотря на это, фирма получила контракт и, как впоследствии выяснилось, расходы на локализацию незаконно переложила на государственный бюджет.

Кроме того, хотя контракт не предусматривал изменение цены, она все равно выросла и это согласовали должностные лица Минобороны по предварительному сговору. Это решение также привело к незаконной переплате в размере 17,44 млн грн, что подтвердили Госаудитслужба и экспертиза.

Напомним, в 2019 году Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования "Армия. Друзья. Бабки". После публикации материалов Олега Гладковского уволили с должности, а впоследствии оба подали в суд на авторов расследования, однако проиграли дела.

В ноябре 2023 года ВАКС заочно арестовал сына Олега Гладковского, который тоже оказался фигурантом дела.

В апреле 2024 года НАБУ объявило в розыск Олега Гладковского.