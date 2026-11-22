Солидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Фото: x.com/Tino_Chrupalla

Сопредседатель ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Тино Хрупалла предложил обязать украинских беженцев вернуться домой, если по окончании войны они больше не будут нуждаться в защите. В целом политик призывает вернуть из Германии до 2,6 миллионов иностранцев, среди которых также граждане Сирии и Афганистана.

Об этом сообщает Welt, передает Новини.LIVE.

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Кого ещё АдН хочет выслать из Германии

По мнению Хрупаллы, покинуть Германию должны также сирийцы и афганцы, когда ситуация в их странах станет достаточно безопасной и они больше не будут нуждаться в защите.

Кроме того, политик выступает за депортацию иностранцев, которые по закону обязаны покинуть страну, а также иностранных преступников.

"И речь идет о 2,6 миллиона", — заявил Хрупалла.

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Почему предложение о депортации подверглось критике

Идею Хрупаллы не поддержали даже некоторые его однопартийцы. В частности, депутат АдН Максимилиан Кра ранее предостерегал от завышенных ожиданий в отношении депортаций.

По его словам, даже возвращение 200 тысяч человек стало бы крупнейшей операцией такого масштаба в послевоенной истории Европы.

Эксперт по вопросам миграции, преподаватель Университета Констанца Даниэль Тим также считает заявления Хрупаллы обманчивыми.

Он пояснил, что массово и быстро депортировать миллионы людей юридически невозможно. Немецкие власти должны отдельно проверять основания для предоставления убежища каждому человеку.

Поэтому даже изменение ситуации в Украине, Сирии или Афганистане не означает автоматической потери права на пребывание в Германии для всех граждан этих стран. Эксперт также считает озвученное политиком количество людей значительно завышенным.

По последним доступным данным, по состоянию на середину 2026 года около 259 тысяч иностранцев были обязаны выехать из Германии. При этом 77% из них имели временное разрешение на пребывание, которое приостанавливает депортацию.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что немецкая партия "Альтернатива для Германии" предложила провести саммит по войне в Украине с участием Германии, США и России, но без украинской стороны. Встречу планируют организовать весной 2027 года в Абу-Даби.

Также Новини.LIVE писали о том, что Германия продлила временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако для части украинцев, впервые въезжающих в страну с 9 октября 2026 года, действуют новые условия. В частности, военнообязанные должны подтвердить выполнение воинской обязанности или наличие законных оснований для освобождения от неё.