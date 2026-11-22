Співлідер ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла. Фото: x.com/Tino_Chrupalla

Співголова ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла запропонував зобов'язати українських біженців повернутися додому, якщо після закінчення війни вони більше не потребуватимуть захисту. Загалом політик закликає повернути з Німеччини до 2,6 мільйона іноземців, серед яких також громадяни Сирії та Афганістану.

Про це повідомляє Welt, передає Новини.LIVE.

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Кого ще АдН хоче вислати з Німеччини

На думку Хрупалли, залишити Німеччину також мають сирійці та афганці, коли ситуація в їхніх країнах стане достатньо безпечною і вони більше не потребуватимуть захисту.

Крім того, політик виступає за депортацію іноземців, які за законом зобов'язані залишити країну, а також іноземних злочинців.

"І ми говоримо про 2,6 мільйона", — заявив Хрупалла.

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Ідею Хрупалли не підтримали навіть деякі його однопартійці. Зокрема, депутат АдН Максиміліан Кра раніше застерігав від завищених очікувань щодо депортацій.

За його словами, навіть повернення 200 тисяч людей стало б найбільшою операцією такого масштабу в повоєнній історії Європи.

Експерт із питань міграції, викладач Університету Констанца Даніель Тім також вважає заяви Хрупалли оманливими.

Він пояснив, що масово та швидко депортувати мільйони людей юридично неможливо. Німецька влада повинна окремо перевіряти підстави для захисту кожної людини.

Тому навіть зміна ситуації в Україні, Сирії чи Афганістані не означає автоматичної втрати права на перебування в Німеччині для всіх громадян цих країн. Експерт також вважає озвучену політиком кількість людей значно завищеною.

За останніми доступними даними, станом на середину 2026 року близько 259 тисяч іноземців були зобов'язані виїхати з Німеччини. Водночас 77% із них мали тимчасовий дозвіл на перебування, який призупиняє депортацію.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що німецька партія "Альтернатива для Німеччини" запропонувала провести саміт щодо війни в Україні за участю Німеччини, США та Росії, але без української сторони. Зустріч планують організувати навесні 2027 року в Абу-Дабі.

Також Новини.LIVE писали про те, що Німеччина продовжила тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2028 року. Однак для частини українців, які вперше в'їжджають до країни з 9 жовтня 2026 року, діють нові умови. Зокрема, військовозобов'язані повинні підтвердити дотримання військового обов'язку або наявність законних підстав для звільнення від нього.