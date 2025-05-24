Родители вывозят 17-летних ребят за границу — в Минобразования оценили ситуацию

Заместитель министра образования Михаил Винницкий. Фото: РБК-Украина

Родители вывозят 17-летних ребят за границу, однако многие из них продолжают поддерживать связь с украинской системой образования и планируют получать высшее образование в Украине. Стабилизация ситуации с безопасностью — ключевой фактор для возвращения молодежи и их семей.

Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью РБК-Украина.

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Винницкий признал, что родители вывозят 17-летних ребят из Украины, однако значительная часть из них, находясь за границей, регистрируется для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ).

"Говорить, что ребята не выезжают, было бы неправдой. Мы знаем все, что мамы вывозят 17 летних сыновей. Что мы видим по статистике? Что те 17- и 18-летние, находясь за границей, пишут НМТ. Потому что 20 тысяч из тех, которые зарегистрированы на НМТ в этом году, зарегистрировались на написание НМТ, будучи именно за рубежом. У нас есть 55 центров, где будет проводиться НМТ за рубежом в этом году в 34 странах", — говорит он.

Замминистра добавил, что, хотя за рубежом есть возможность поступать в иностранные университеты без НМТ, многие выбирают украинские вузы.

"Это означает, что люди выезжают, но все равно считают украинское высшее образование привлекательным для себя вариантом продолжения образования. И многие из тех, которые выезжают в 17 лет, возвращаются, поступив в украинское высшее образование, — считает чиновник.

Винницкий отметил, что он не имеет точной статистики по несовершеннолетним гражданам, которые выехали за границу с родителями, поскольку ее ведут миграционная служба и пограничники. В то же время, по словам заместителя министра, Украина активно работает над тем, чтобы талантливая молодежь оставалась в стране. Они получают бюджетные места и стипендии за высокие баллы НМТ и на олимпиадах.

Чиновник отметил, что сейчас в Верховной Раде рассматривают законопроект о национальных стипендиях для лучших абитуриентов, который должен систематизировать поддержку талантливой молодежи.

Винницкий также подчеркнул, что стабилизация ситуации с безопасностью — ключевой фактор для возвращения молодежи и их семей.

"Родители выезжают ради безопасности, а молодежь говорит: "Нет, я увидел жизнь в Германии, в Дании, в Италии, Польше. Я хочу домой". И это не только потому, что это дом. Есть возможности для саморазвития, приобретения навыков, которые нужны для жизни", — подытожил он.

Ранее заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий рассказал, что 20 тысяч украинцев пишут национальный мультипредметный тест за рубежом.

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