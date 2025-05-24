Батьки вивозять 17-річних хлопців за кордон — у Міносвіти оцінили ситуацію

Заступник міністра освіти Михайло Винницький. Фото: РБК-Україна

Батьки вивозять 17-річних хлопців за кордон, проте багато з них продовжують підтримувати зв’язок з українською системою освіти і планують здобувати вищу освіту в Україні. Стабілізація безпекової ситуації — ключовий фактор для повернення молоді і їхніх сімей.

Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв'ю РБК-Україна.

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Винницький визнав, що батьки вивозять 17-річних хлопців з України, проте значна частина з них, перебуваючи за кордоном, реєструється для складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Казати, що хлопці не виїжджають, було б неправдою. Ми знаємо всі, що мами вивозять 17 річних синів. Що ми бачимо по статистиці? Що ті 17- і 18-річні, перебуваючи за кордоном, пишуть НМТ. Тому що 20 тисяч із тих, які зареєстровані на НМТ цього року, зареєструвалися на написання НМТ, будучи саме за кордоном. У нас є 55 центрів, де буде проводитися НМТ за кордоном цього року в 34 країнах", — каже він.

Заступник міністра додав, що, хоча за кордоном є можливість вступати до іноземних університетів без НМТ, багато хто обирає українські виші.

"Це означає, що люди виїжджають, але все одно вважають українську вищу освіту привабливим для себе варіантом продовження освіти. І багато з тих, хто виїжджають в 17 років, повертаються, вступивши в українську вищу освіту, — вважає посадовець.

Винницький зазначив, що він не має точної статистики щодо неповнолітніх громадян, які виїхали за кордон з батьками, оскільки її ведуть міграційна служба та прикордонники. Водночас, за словами заступника міністра, Україна активно працює над тим, щоб талановита молодь залишалась у країні. Вони отримують бюджетні місця та стипендії за високі бали НМТ та на олімпіадах.

Посадовець наголосив, що зараз у Верховній Раді розглядають законопроєкт про національні стипендії для найкращих абітурієнтів, що має систематизувати підтримку талановитої молоді.

Винницький також підкреслив, що стабілізація безпекової ситуації — ключовий фактор для повернення молоді і їхніх сімей.

"Батьки виїжджають задля безпеки, а молодь каже: "Ні, я побачив життя в Німеччині, в Данії, в Італії, Польщі. Я хочу додому". І це не тільки тому, що це дім. Є можливості для саморозвитку, набуття навичок, які потрібні для життя", — підсумував він.

Раніше заступник міністра освіти України Михайло Винницький розповів, що 20 тисяч українців пишуть національний мультипредметний тест за кордоном.

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