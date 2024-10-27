Деньги на выплаты 1000 гривен украинцам не будут брать из бюджета

Купюра в 1000 гривен. Иллюстративное фото: УНИАН

С начала декабря украинцы получат единовременную денежную поддержку в 1000 гривен. Для осуществления выплат государство воспользуется средствами ранее разработанных программ.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина.

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В обществе начали подсчитывать, сколько средств будет израсходовано, и откуда государство возьмет деньги на эту программу, пишет издание.

"Сейчас называть суммы было бы некорректно. Предварительная версия программы "Поддержка" во время "ковида" стоила 8 млрд гривен. Окончательная сумма этой инициативы на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, желающих воспользоваться этой поддержкой", — пояснил Соболев.

Он также подчеркнул, что новые средства из бюджета выделяться не будут. Вместо этого будут использоваться средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.

"Это не новые финансы. Это средства от имеющихся программ, которые мы перераспределим. Это ресурсы, которые мы не успели освоить в этом году. Кроме того, эти деньги точно не могли бы быть направлены на армию, потому что эти средства были предоставлены донорами для нашего бюджета, и там есть условие — нельзя использовать их на военные нужды", — добавил замминистра экономики.

Напомним, Зеленский заявил, что 1000 грн, которые должны получить украинцы 1 декабря, можно будет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.

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