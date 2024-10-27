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1000 гривень кожному українцю — де держава візьме кошти

27 жовтня 2024 02:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Гроші на виплати 1000 гривень українцям не будуть брати з бюджету
Купюра у 1000 гривень. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

З початку грудня українці отримають одноразову грошову підтримку у 1000 гривень. Для здійснення виплат держава скористається коштами від раніше розроблених програм. 

Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв, повідомляє РБК-Україна.

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В суспільстві почали підраховувати, скільки коштів буде витрачено, і звідки держава візьме гроші на цю програму, пише видання.

"Наразі називати суми було б некоректно. Попередня версія програми "Підтримка" під час "ковіду" коштувала 8 млрд гривень. Остаточна сума цієї ініціативи на три зимові місяці залежатиме від кількості українців, які бажають скористатися цією підтримкою", — пояснив Соболєв.

Він також наголосив, що нові кошти з бюджету виділятися не будуть. Натомість використовуватимуться кошти, раніше виділені на різні програми підтримки.

"Це не нові фінанси. Це кошти від наявних програм, які ми перерозподілимо. Це ресурси, які ми не встигли освоїти цього року. Крім того, ці гроші точно не могли б бути спрямовані на армію, тому що ці кошти були надані донорами для нашого бюджету, і там є умова — не можна використовувати їх на військові потреби", — додав заступник міністра економіки.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 1000 грн, яку мають отримати українці 1 грудня, можна буде витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Раніше ми писали про те, що у жовтні 2024 року мешканці Херсонської області мають можливість отримати додаткову допомогу від УВКБ ООН. 

Україна виплати гроші Мінекономіки матеріальна допомога соцвиплати

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