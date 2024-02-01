1 февраля в високосный 2024 год — что нельзя делать накануне Сретение

Украинка держит погасшую свечу. Фото: google.com

В этот четверг, 1 февраля, украинские верующие встречают большое событие — канун Сретения Господня — предшествующий празднику, посвященному встречи Иисуса Христа с праведником Симеоном, а в народе еще и встречи зимы с весной. В 2024 году эта дата особенно важна, поскольку происходит в високосный год.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать накануне Сретения Господня, какие существуют приметы и обычаи.

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Високосным называют год солнечного календаря, который на день длиннее обычного. То есть, он длится 366, а не 365 дней. 2024 будет именно таким — в феврале будет не 28 дней, как обычно, а 29.

Такой год был введен, чтобы сравнить смещение времени, которое возникает из-за разницы между тропическим годом и обычным календарем.

За годы своего существования високосный год успел обрасти множеством суеверий, а также своими предостережениями и приметами. Люди боятся наступления этого года и одновременно верят, что он может принести успех и благословение.

В общем, по народным верованиям, высокие годы неудачны для любых начинаний. Также народные приметы приписывают високосным годам неудачи и беды во всех областях жизни. Многие женщины боятся рожать в такой год, опасаясь, что роды будут тяжелыми. Тем не менее ребенок, появившийся на свет 29 февраля, считается благословенным.

Календарь с датой 29 февраля. Фото: depositphotos.com

Какие важные запреты существуют в канун Сретения Господня

В этом году верующие в канун Сретения Господня должны соблюдать следующие запреты:

нельзя ссориться, скандалить;

злиться;

думать о плохом;

унывать;

плакать;

жаловаться на жизнь;

оговаривать кого-то;

злиться на кого-нибудь (даже на себя);

отказывать в помощи;

А народные приметы предостерегают в этот день:

покупать ножи — к несчастью;

оставлять деньги на столе — есть риск потерять все имущество;

проводить день в одиночестве — есть риск остаться самому на целый год;

выбрасывать из дома мусор — к несчастью и нищете;

незамужним девушкам гладить уличных кошек — тогда будущий мужчина будет гулять с другими.

Украинка в церкви. Фото:

vzhe.vzhe/instagram.com

Какие приметы существуют на 1 февраля

Приметы этого дня говорят о том, какая будет предстоящая весна, а также какую ожидать погоду в ближайшее время:

Если 1 февраля тихая, спокойная и солнечная погода — ждите раннюю и теплую весну.

На небе ночью много звезд — весна придет поздно.

В ночь на 1 февраля небо покрыто звездами — весна придет быстро.

Увидеть падающую звезду — к теплой весне.

Если в канун Сретения Господня идет снег, весной будет много дождей.

Морозная погода — весна заставит себя ждать и будет холодной.

Вечером 1 февраля по земле стелется туман — к утру следующего дня будет тепло.

Также наши предки верили, если в этот день встретить пару воркующих и щебечущих птиц, то человека будет ждать любовь. В то же время обращали внимание на то, какая это птица:

синички — к веселому и молодому жениху;

сороки означают, что вторая половинка будет болтливой;

вороны — суженый будет значительно старше.

Птицы в кормушке. Фото: google.com

Напомним, ранее мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.