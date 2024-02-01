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1 февраля — високосный год и канун Сретения: чего следует остерегаться

1 февраля 2024 08:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
1 февраля в високосный 2024 год — что нельзя делать накануне Сретение
Украинка держит погасшую свечу. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 1 февраля, украинские верующие встречают большое событие — канун Сретения Господня — предшествующий празднику, посвященному встречи Иисуса Христа с праведником Симеоном, а в народе еще и встречи зимы с весной. В 2024 году эта дата особенно важна, поскольку происходит в високосный год.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать накануне Сретения Господня, какие существуют приметы и обычаи.

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Что значит високосный год и почему это важно

Високосным называют год солнечного календаря, который на день длиннее обычного. То есть, он длится 366, а не 365 дней. 2024 будет именно таким — в феврале будет не 28 дней, как обычно, а 29.

Такой год был введен, чтобы сравнить смещение времени, которое возникает из-за разницы между тропическим годом и обычным календарем.

За годы своего существования високосный год успел обрасти множеством суеверий, а также своими предостережениями и приметами. Люди боятся наступления этого года и одновременно верят, что он может принести успех и благословение.

В общем, по народным верованиям, высокие годы неудачны для любых начинаний. Также народные приметы приписывают високосным годам неудачи и беды во всех областях жизни. Многие женщины боятся рожать в такой год, опасаясь, что роды будут тяжелыми. Тем не менее ребенок, появившийся на свет 29 февраля, считается благословенным.

 

Что значит високосный год и почему это важно
Календарь с датой 29 февраля. Фото: depositphotos.com

Какие важные запреты существуют в канун Сретения Господня

В этом году верующие в канун Сретения Господня должны соблюдать следующие запреты:

  • нельзя ссориться, скандалить;
  • злиться;
  • думать о плохом;
  • унывать;
  • плакать;
  • жаловаться на жизнь;
  • оговаривать кого-то;
  • злиться на кого-нибудь (даже на себя);
  • отказывать в помощи;

А народные приметы предостерегают в этот день:

  • покупать ножи — к несчастью;
  • оставлять деньги на столе — есть риск потерять все имущество;
  • проводить день в одиночестве — есть риск остаться самому на целый год;
  • выбрасывать из дома мусор — к несчастью и нищете;
  • незамужним девушкам гладить уличных кошек — тогда будущий мужчина будет гулять с другими.

 

Какие важные запреты существуют в канун Сретения Господня
Украинка в церкви. Фото:
vzhe.vzhe/instagram.com

Какие приметы существуют на 1 февраля

Приметы этого дня говорят о том, какая будет предстоящая весна, а также какую ожидать погоду в ближайшее время:

  • Если 1 февраля тихая, спокойная и солнечная погода — ждите раннюю и теплую весну.
  • На небе ночью много звезд — весна придет поздно.
  • В ночь на 1 февраля небо покрыто звездами — весна придет быстро.
  • Увидеть падающую звезду — к теплой весне.
  • Если в канун Сретения Господня идет снег, весной будет много дождей.
  • Морозная погода — весна заставит себя ждать и будет холодной.
  • Вечером 1 февраля по земле стелется туман — к утру следующего дня будет тепло.

Также наши предки верили, если в этот день встретить пару воркующих и щебечущих птиц, то человека будет ждать любовь. В то же время обращали внимание на то, какая это птица:

  • синички — к веселому и молодому жениху;
  • сороки означают, что вторая половинка будет болтливой;
  • вороны — суженый будет значительно старше.

 

Какие приметы существуют на 1 февраля
Птицы в кормушке. Фото: google.com

 

Напомним, ранее мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.

праздники
приметы
религия
февраль
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високосный год

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