1 февраля в високосный 2024 год — что нельзя делать накануне Сретение

1 февраля — високосный год и канун Сретения: чего следует остерегаться
В этот четверг, 1 февраля, украинские верующие встречают большое событие — канун Сретения Господня — предшествующий празднику, посвященному встречи Иисуса Христа с праведником Симеоном, а в народе еще и встречи зимы с весной. В 2024 году эта дата особенно важна, поскольку происходит в високосный год.
Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать накануне Сретения Господня, какие существуют приметы и обычаи.
Что значит високосный год и почему это важно
Високосным называют год солнечного календаря, который на день длиннее обычного. То есть, он длится 366, а не 365 дней. 2024 будет именно таким — в феврале будет не 28 дней, как обычно, а 29.
Такой год был введен, чтобы сравнить смещение времени, которое возникает из-за разницы между тропическим годом и обычным календарем.
За годы своего существования високосный год успел обрасти множеством суеверий, а также своими предостережениями и приметами. Люди боятся наступления этого года и одновременно верят, что он может принести успех и благословение.
В общем, по народным верованиям, высокие годы неудачны для любых начинаний. Также народные приметы приписывают високосным годам неудачи и беды во всех областях жизни. Многие женщины боятся рожать в такой год, опасаясь, что роды будут тяжелыми. Тем не менее ребенок, появившийся на свет 29 февраля, считается благословенным.
Какие важные запреты существуют в канун Сретения Господня
В этом году верующие в канун Сретения Господня должны соблюдать следующие запреты:
- нельзя ссориться, скандалить;
- злиться;
- думать о плохом;
- унывать;
- плакать;
- жаловаться на жизнь;
- оговаривать кого-то;
- злиться на кого-нибудь (даже на себя);
- отказывать в помощи;
А народные приметы предостерегают в этот день:
- покупать ножи — к несчастью;
- оставлять деньги на столе — есть риск потерять все имущество;
- проводить день в одиночестве — есть риск остаться самому на целый год;
- выбрасывать из дома мусор — к несчастью и нищете;
- незамужним девушкам гладить уличных кошек — тогда будущий мужчина будет гулять с другими.
Какие приметы существуют на 1 февраля
Приметы этого дня говорят о том, какая будет предстоящая весна, а также какую ожидать погоду в ближайшее время:
- Если 1 февраля тихая, спокойная и солнечная погода — ждите раннюю и теплую весну.
- На небе ночью много звезд — весна придет поздно.
- В ночь на 1 февраля небо покрыто звездами — весна придет быстро.
- Увидеть падающую звезду — к теплой весне.
- Если в канун Сретения Господня идет снег, весной будет много дождей.
- Морозная погода — весна заставит себя ждать и будет холодной.
- Вечером 1 февраля по земле стелется туман — к утру следующего дня будет тепло.
Также наши предки верили, если в этот день встретить пару воркующих и щебечущих птиц, то человека будет ждать любовь. В то же время обращали внимание на то, какая это птица:
- синички — к веселому и молодому жениху;
- сороки означают, что вторая половинка будет болтливой;
- вороны — суженый будет значительно старше.
Напомним, ранее мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.
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