1 лютого у високосний 2024 рік — що не можна робити напередодні Стрітення

Українка тримає свічку, що згасла. Фото: google.com

У цей четвер, 1 лютого, українські віряни зустрічають велику подію — Передстрітення або переддень Стрітення Господнього — дня, що передує святу, присвяченому зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, а у народі ще й зустрічі зими з весною. 2024 року ця дата є особливо важливою, оскільки відбувається у високосний рік.

Тож, Новини.LIVE розповідає, що не можна робити напередодні Стрітення Господнього, які існують прикмети та звичаї.

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Що означає високосний рік та чому це важливо

Високосним називають рік сонячного календаря, який на день довший за звичайний. Тобто він триває 366, а не 365 днів. 2024 рік буде саме таким — у лютому буде не 28 днів, як зазвичай, а 29.

Такий рік запровадили, щоб зрівняти зсув часу, який виникає через різницю між тропічним роком і звичайним календарем.

За роки свого існування високосний рік встиг обрости безліччю забобонів, а також своїми застереженнями та прикметами. Люди бояться настання цього року і водночас вірять, що він може принести успіх та благословення.

Загалом, за народними віруваннями високосні роки невдалі для будь-яких починань. Також народні прикмети приписують високосним рокам невдачі та біди у всіх сферах життя. Багато жінок побоюються народжувати у такий рік, боячись, що пологи будуть важкими. Проте дитина, що з'явилася на світ 29 лютого, вважається благословенною.

Календар з датою 29 лютого. Фото: depositphotos.com

Які важливі заборони існують у переддень Стрітення Господнього

Цього року віряни у переддень Стрітення Господнього мають дотримуватися таких заборон:

не можна сваритися, скандалити;

злитися;

думати про погане;

сумувати;

плакати;

скаржитися на життя;

обмовляти когось;

злитися на кого-небудь (навіть на себе);

відмовляти у допомозі;

А народні прикмети застерігають цього дня:

купувати ножі — до нещастя;

залишати гроші на столі — є ризик позбутися всього майна;

проводити день на самоті — є ризик залишитися самому на цілий рік;

викидати з оселі сміття — до нещастя та злиднів;

незаміжнім дівчатам гладити вуличних котів — тоді майбутній чоловік буде гуляти з іншими.

Українка у церкві. Фото:

vzhe.vzhe/instagram.com

Які прикмети існують на 1 лютого

Прикмети цього дня говорять про те, яка буде майбутня весна, а також яку очікувати погоду найближчим часом:

Якщо 1 лютого тиха, спокійна і сонячна погода — чекайте ранню та теплу весну.

На небі вночі багато зірок — весна прийде пізно.

У ніч проти 1 лютого небо вкрите зорями – весна прийде швидко.

Побачити зірку, що падає – до теплої весни.

Якщо у переддень Стрітення Господнього йде сніг, навесні буде багато дощів.

Морозна погода — весна забариться і буде холодною.

Ввечері 1 лютого по землі стелиться туман — на ранок наступного дня буде тепло.

Також наші предки вірили, якщо цього дня зустріти пару птахів, які воркочуть і щебечуть, то на людину буде чекати кохання. Водночас звертали увагу на те, яка це пташка:

синички — до веселого та молодого нареченого;

сороки означають, що друга половинка буде балакучою;

ворони — суджений буде значно старше.

Птахи у годівниці. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року.