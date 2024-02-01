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1 лютого — високосний рік та переддень Стрітення: чого слід остерігатися

1 лютого 2024 08:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
1 лютого у високосний 2024 рік — що не можна робити напередодні Стрітення
Українка тримає свічку, що згасла. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей четвер, 1 лютого, українські віряни зустрічають велику подію — Передстрітення або переддень Стрітення Господнього — дня, що передує святу, присвяченому зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, а у народі ще й зустрічі зими з весною. 2024 року ця дата є особливо важливою, оскільки відбувається у високосний рік. 

Тож, Новини.LIVE розповідає, що не можна робити напередодні Стрітення Господнього, які існують прикмети та звичаї. 

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Що означає високосний рік та чому це важливо 

Високосним називають рік сонячного календаря, який на день довший за звичайний. Тобто він триває 366, а не 365 днів. 2024 рік буде саме таким — у лютому буде не 28 днів, як зазвичай, а 29. 

Такий рік запровадили, щоб зрівняти зсув часу, який виникає через різницю між тропічним роком і звичайним календарем.

За роки свого існування високосний рік встиг обрости безліччю забобонів, а також своїми застереженнями та прикметами. Люди бояться настання цього року і водночас вірять, що він може принести успіх та благословення. 

Загалом, за народними віруваннями високосні роки невдалі для будь-яких починань. Також народні прикмети приписують високосним рокам невдачі та біди у всіх сферах життя. Багато жінок побоюються народжувати у такий рік, боячись, що пологи будуть важкими. Проте дитина, що з'явилася на світ 29 лютого, вважається благословенною.

 

Що означає високосний рік та чому це важливо
Календар з датою 29 лютого. Фото: depositphotos.com

Які важливі заборони існують у переддень Стрітення Господнього

Цього року віряни у переддень Стрітення Господнього мають дотримуватися таких заборон: 

  • не можна сваритися, скандалити;
  • злитися;
  • думати про погане;
  • сумувати;
  • плакати;
  • скаржитися на життя;
  • обмовляти когось;
  • злитися на кого-небудь (навіть на себе);
  • відмовляти у допомозі;

А народні прикмети застерігають цього дня: 

  • купувати ножі — до нещастя;
  • залишати гроші на столі — є ризик позбутися всього майна;
  • проводити день на самоті — є ризик залишитися самому на цілий рік;
  • викидати з оселі сміття — до нещастя та злиднів;
  • незаміжнім дівчатам гладити вуличних котів — тоді майбутній чоловік буде гуляти з іншими.

 

Які важливі заборони існують у переддень Стрітення Господнього
Українка у церкві. Фото:
vzhe.vzhe/instagram.com

Які прикмети існують на 1 лютого 

Прикмети цього дня говорять про те, яка буде майбутня весна, а також яку очікувати погоду найближчим часом:

  • Якщо 1 лютого тиха, спокійна і сонячна погода — чекайте ранню та теплу весну. 
  • На небі вночі багато зірок — весна прийде пізно.
  • У ніч проти 1 лютого небо вкрите зорями – весна прийде швидко.
  • Побачити зірку, що падає – до теплої весни.
  • Якщо у переддень Стрітення Господнього йде сніг, навесні буде багато дощів.
  • Морозна погода — весна забариться і буде холодною.
  • Ввечері 1 лютого по землі стелиться туман — на ранок наступного дня буде тепло. 

Також наші предки вірили, якщо цього дня зустріти пару птахів, які воркочуть і щебечуть, то на людину буде чекати кохання. Водночас звертали увагу на те, яка це пташка:

  • синички — до веселого та молодого нареченого;
  • сороки означають, що друга половинка буде балакучою;
  • ворони — суджений буде значно старше.

 

Які прикмети існують на 1 лютого
Птахи у годівниці. Фото: google.com

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року.

свята
прикмети
релігія
лютий
заборони
високосний рік

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