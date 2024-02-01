1 лютого у високосний 2024 рік — що не можна робити напередодні Стрітення

1 лютого — високосний рік та переддень Стрітення: чого слід остерігатися
У цей четвер, 1 лютого, українські віряни зустрічають велику подію — Передстрітення або переддень Стрітення Господнього — дня, що передує святу, присвяченому зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, а у народі ще й зустрічі зими з весною. 2024 року ця дата є особливо важливою, оскільки відбувається у високосний рік.
Тож, Новини.LIVE розповідає, що не можна робити напередодні Стрітення Господнього, які існують прикмети та звичаї.
Що означає високосний рік та чому це важливо
Високосним називають рік сонячного календаря, який на день довший за звичайний. Тобто він триває 366, а не 365 днів. 2024 рік буде саме таким — у лютому буде не 28 днів, як зазвичай, а 29.
Такий рік запровадили, щоб зрівняти зсув часу, який виникає через різницю між тропічним роком і звичайним календарем.
За роки свого існування високосний рік встиг обрости безліччю забобонів, а також своїми застереженнями та прикметами. Люди бояться настання цього року і водночас вірять, що він може принести успіх та благословення.
Загалом, за народними віруваннями високосні роки невдалі для будь-яких починань. Також народні прикмети приписують високосним рокам невдачі та біди у всіх сферах життя. Багато жінок побоюються народжувати у такий рік, боячись, що пологи будуть важкими. Проте дитина, що з'явилася на світ 29 лютого, вважається благословенною.
Які важливі заборони існують у переддень Стрітення Господнього
Цього року віряни у переддень Стрітення Господнього мають дотримуватися таких заборон:
- не можна сваритися, скандалити;
- злитися;
- думати про погане;
- сумувати;
- плакати;
- скаржитися на життя;
- обмовляти когось;
- злитися на кого-небудь (навіть на себе);
- відмовляти у допомозі;
А народні прикмети застерігають цього дня:
- купувати ножі — до нещастя;
- залишати гроші на столі — є ризик позбутися всього майна;
- проводити день на самоті — є ризик залишитися самому на цілий рік;
- викидати з оселі сміття — до нещастя та злиднів;
- незаміжнім дівчатам гладити вуличних котів — тоді майбутній чоловік буде гуляти з іншими.
Які прикмети існують на 1 лютого
Прикмети цього дня говорять про те, яка буде майбутня весна, а також яку очікувати погоду найближчим часом:
- Якщо 1 лютого тиха, спокійна і сонячна погода — чекайте ранню та теплу весну.
- На небі вночі багато зірок — весна прийде пізно.
- У ніч проти 1 лютого небо вкрите зорями – весна прийде швидко.
- Побачити зірку, що падає – до теплої весни.
- Якщо у переддень Стрітення Господнього йде сніг, навесні буде багато дощів.
- Морозна погода — весна забариться і буде холодною.
- Ввечері 1 лютого по землі стелиться туман — на ранок наступного дня буде тепло.
Також наші предки вірили, якщо цього дня зустріти пару птахів, які воркочуть і щебечуть, то на людину буде чекати кохання. Водночас звертали увагу на те, яка це пташка:
- синички — до веселого та молодого нареченого;
- сороки означають, що друга половинка буде балакучою;
- ворони — суджений буде значно старше.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!