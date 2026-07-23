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Головна Новини дня Розкрадання оборонного підприємства: екскерівництво підозрюють у схемі на мільйони

Розкрадання оборонного підприємства: екскерівництво підозрюють у схемі на мільйони

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 13:56
Розкрадання оборонного підприємства: екскерівництву повідомили нові підозри
Обшуки у фігурантів. Фото: кадр з відео

Прокурори Офісу Генпрокурора оголосили нові підозри колишньому виконувачу обовʼязків гендиректора державного оборонного підприємства та трьом його співробітникам. За версією слідства, екскерівник підприємства, яке перебувало на етапі приватизації, замість ефективного управління активами разом із підлеглими фактично організував схему його руйнування — обладнання демонтовували, різали, вивозили та здавали як металобрухт.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

Розкрадання державного оборонного підприємства

Правоохоронці зафіксували, що учасники схеми телефоном узгоджували приїзд покупців, підготовку металу та його транспортування до пунктів приймання. Завдані державному підприємству збитки оцінюються у мільйони гривень. Водночас це не єдиний епізод.

"Раніше цьому ж колишньому керівнику та головному інженеру вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень державного підприємства без укладення договорів оренди", — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час війни фігурант став фактичним власником парку елітних авто, зокрема: 

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  • BMW M8;
  • Mercedes-Benz CLS-Class;
  • Lamborghini Murciélago.

Слідство встановило, що дорогі авто оформлювалися на близьких і афілійованих осіб, тоді як насправді ними користувався він особисто, не декларуючи цього.

Тепер йому правоохоронці оголосили нову підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

"Один із найпоказовіших епізодів купівля в 2024 році Audi RS7. Автомобіль придбали за 4 млн грн, а того ж дня оформили на матір підозрюваного, зазначивши в іншому договорі вартість лише 100 тис. грн. Тобто за один день ціна автомобіля в документах зменшилася у 40 разів. Через пів року Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 млн грн, але в декларації за 2024 рік цей автомобіль так і не з’явився", — розповів Кравченко.

Обсяг недостовірної інформації, внесеної до декларації за 2024 рік, становить 11,5 млн грн, тоді як за 2025 рік ця сума сягає майже 13 млн грн.

Досудове розслідування вже завершено. Підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Кравченко наголосив, що оборонні підприємства повинні працювати на зміцнення держави, а не на збагачення їхніх керівників.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Руслана Кравченка, у п’яти регіонах України викрито масштабні схеми нелегального видобутку корисних копалин. Слідство оцінює збитки державі більш ніж у 1,5 млрд грн.

А нещодавно співробітники СБУ затримали російського агента у провідній академії Міністерства оборони. Він намагався передати ворогу інформацію про новітні розробки 

гроші підозра Руслан Кравченко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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