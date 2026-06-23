Розкрадання на будівництві укриттів: посадовці отримали підозри

Правоохоронці на місці будівництва укриттів. Фото: Прокуратура України

Карина Приходько Редактор

Під час будівництва протирадіаційних укриттів для навчальних закладів у Херсонській та Хмельницькій областях викрили масштабні зловживання. Через завищення вартості робіт і внесення недостовірних відомостей до документації державі завдано понад 23 млн грн збитків. Низка посадовців отримала підозри.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Підрядників і посадовців підозрюють у махінаціях з укриттями

За даними слідства, під час будівництва укриття для однієї зі шкіл на Херсонщині вартістю понад 32 млн грн представники підрядної організації вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані щодо їхнього обсягу та вартості. Документи погоджував інженер технічного нагляду без належної перевірки зазначеної інформації.

У результаті таких дій територіальна громада зазнала збитків на суму понад 8,8 млн грн.

Будівництво укриттів. Фото: Прокуратура України

Будівництво укриттів. Фото: Прокуратура України

Підозри у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем отримали колишній і чинний директори підприємства-підрядника. Інженеру технічного нагляду інкримінують службову недбалість.

В Офісі генпрокурора зазначили, що для колишнього керівника компанії це вже третій задокументований випадок можливих порушень під час будівництва та ремонту захисних споруд. Ще два обвинувальні акти щодо нього вже розглядаються в суді.

Окреме кримінальне провадження стосується будівництва укриття для школи на Хмельниччині. За версією слідства, під час реалізації проєкту вартістю понад 62,6 млн грн до офіційної документації були внесені неправдиві відомості про роботи та матеріали, які фактично не виконувалися і не використовувалися.

Правоохоронці в підозрюваного. Фото: Прокуратура України

Ці документи погодив інженер технічного нагляду, а також підписав селищний голова. Саме на їхній підставі бюджетні кошти були перераховані підрядній організації. Попередньо встановлено, що збитки бюджету в цьому випадку перевищили 14,6 млн грн.

У межах розслідування підозру оголошено селищному голові, директорці будівельної компанії та інженеру технічного нагляду. Посадовцю інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а керівниці товариства та інженеру — пособництво у розтраті коштів і службове підроблення.

Суд уже обрав запобіжні заходи фігурантам справи. Директорку будівельної компанії взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн грн, тоді як селищному голові та інженеру технічного нагляду призначили домашній арешт.

Як писали Новини.LIVE, в Україні викрили масштабні лісові схеми, в межах якої зрубали 13 тисяч дерев. Загальна сума збитків державі перевищує 248 млн грн.

Також ми повідомляли, що СБУ затримала посадовців, які вкрали 11 млн на генераторах для ЗСУ. Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.