Російський дрон атакував дев'ятиповерхівку в Сумах: фото

Рятувальники ДСНС на даху будинку. Фото: ДСНС

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Сумах в ніч проти 26 червня російський ударний безпілотник поцілив у дах дев'ятиповерхового житлового будинку. На місці виникла масштабна пожежа на покрівлі.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від ДСНС Сумщини.

Російський дрон вдарив по багатоповерхівці в Сумах

У Сумах російські військові поцілили безпілотником у звичайний житловий будинок. Ударний дрон врізався у дах дев'ятиповерхового будинку.

Евакуація мешканців будинку. Фото: ДСНС Сумщини

Через вибух нагорі будівлі відразу почалася пожежа. На місце швидко приїхали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони евакуювали близько 40 мешканців багатоповерхівки.

Рятувальники лізуть на дах. Фото: ДСНС Сумщини

Усі осередки пожежі на даху вдалося загасити. Внаслідок атаки постраждалих чи загиблих немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, під російською атакою в ніч проти 26 червня опинилося кілька міст. Вибухи пролунали в Запоріжжі, де російський снаряд поцілив у житловий квартал. Унаслідок цього влучання загорівся приватний будинок.

Також під обстріли потрапила Полтавщина. Мешканці Кременчука почули кілька гучних вибухів через ракетний удар.