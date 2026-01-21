РФ вдарила по Кривому Рогу та району — пожежі й руйнування

Згоріле авто. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 21 січня російські війська скерували ракетний удар на Кривий Ріг. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки ракетного удару у Кривому Розі

Повідомляється, що пошкоджень зазнали дев'ять приватних будинків і п'ять багатоквартирних житлових будинків, а також адміністративна будівля та автомобілі місцевих мешканців.

Наслідки вибуху. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, під ворожий удар потрапив Синельниківський район. Противник застосував безпілотні літальні апарати, внаслідок чого постраждали території Васильківської та Роздорської громад. Унаслідок атаки виникли пожежі, які спричинили додаткові руйнування.

За наявною інформацією, внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних — 77-річний чоловік та 72-річна жінка. Ще одна жінка віком 53 роки дістала поранення. Її госпіталізували, медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості.

Також повідомляється про пошкодження трьох приватних житлових будинків у громадах Синельниківського району. На місцях ударів працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів руйнувань.

Нагадаємо, Запорізька область опинилася під масивними обстрілами з боку російських військ.

