РФ за добу атакувала Запорізьку область 749 разів — які наслідки

Горить автівка після обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Внаслідок чергових російських атак на Запоріжжя та населені пункти Запорізького району загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення. Російські війська протягом доби здійснили масовані удари по цивільній та прифронтовій території регіону, застосовуючи авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Росія масовано атакує Запоріжжя

За офіційними даними, загалом упродовж доби російські війська завдали 749 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області. Під вогнем опинилися як обласний центр, так і прифронтові громади.

Російська армія здійснила 19 авіаційних ударів по Кушугуму, Біленькому, Гуляйполю, Залізничному, Різдвянці, Барвінівці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Гіркому, Лугівському та Верхній Терсі. Унаслідок авіаударів зафіксовано руйнування житлової забудови та об'єктів інфраструктури.

Основну кількість атак ворог провів із використанням безпілотних літальних апаратів. Протягом доби зафіксовано 423 удари БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів. Під ці атаки потрапили Запоріжжя, Новомиколаївка, Тернувате, Новоолександрівка, Барвінівка, Заливне, Михайлівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянка, Варварівка, Зелене, Солодке та Добропілля.

Крім того, російські війська чотири рази били з реактивних систем залпового вогню по території Терсянки, Гуляйполя та Залізничного. Ще 303 артилерійські удари були завдані по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому та Солодкому.

Упродовж доби надійшло 76 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури. Дані щодо наслідків атак уточнюються, на місцях працюють екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, Запорізька ОВА показала фото та відео наслідків удару Росії по Запоріжжю.

Запорізька область щоденно перебуває під обстрілами Росії. Так вчора нарахували 789 ударів за добу 19 січня.