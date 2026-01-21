РФ за сутки атаковала Запорожскую область 749 раз — какие последствия

Горит машина после обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате очередных российских атак на Запорожье и населенные пункты Запорожского района погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Российские войска в течение суток осуществили массированные удары по гражданской и прифронтовой территории региона, применяя авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Россия массированно атакует Запорожье

По официальным данным, всего в течение суток российские войска нанесли 749 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. Под огнем оказались как областной центр, так и прифронтовые общины.

Российская армия осуществила 19 авиационных ударов по Кушугуму, Беленькому, Гуляйполю, Железнодорожному, Рождественке, Барвиновке, Воздвижевке, Гуляйпольскому, Святопетровке, Горькому, Луговскому и Верхней Терсе. В результате авиаударов зафиксированы разрушения жилой застройки и объектов инфраструктуры.

Основное количество атак враг провел с использованием беспилотных летательных аппаратов. В течение суток зафиксировано 423 удара БПЛА различных типов, преимущественно FPV-дронов. Под эти атаки попали Запорожье, Новониколаевка, Терноватое, Новоалександровка, Барвиновка, Заливное, Михайловское, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье, Дорожнянка, Варваровка, Зеленое, Сладкое и Доброполье.

Кроме того, российские войска четыре раза били из реактивных систем залпового огня по территории Терсянки, Гуляйполя и Железнодорожного. Еще 303 артиллерийских удара были нанесены по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Малым Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому и Сладкому.

В течение суток поступило 76 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры. Данные о последствиях атак уточняются, на местах работают экстренные и коммунальные службы.

