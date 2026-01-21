РФ ударила по Кривому Рогу и району — пожары и разрушения

Российские обстрелы на Днепропетровщине — есть погибшие
В ночь на 21 января российские войска направили ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки зафиксированы значительные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Последствия ракетного удара в Кривом Роге
Сообщается, что повреждения получили девять частных домов и пять многоквартирных жилых домов, а также административное здание и автомобили местных жителей.
Кроме того, под вражеский удар попал Синельниковский район. Противник применил беспилотные летательные аппараты, в результате чего пострадали территории Васильковской и Роздорской громад. В результате атаки возникли пожары, которые вызвали дополнительные разрушения.
По имеющейся информации, в результате обстрелов погибли двое гражданских - 77-летний мужчина и 72-летняя женщина. Еще одна женщина в возрасте 53 лет получила ранения. Ее госпитализировали, медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.
Также сообщается о повреждении трех частных жилых домов в громадах Синельниковского района. На местах ударов работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение масштабов разрушений.
Напомним, Запорожская область оказалась под массивными обстрелами со стороны российских войск.
Также вчера, 20 января, в МАГАТЭ сделали заявление по ситуации на ЧАЭС после российского обстрела.
Читайте Новини.LIVE!