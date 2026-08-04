Російські FPV-дрони вбили 967 цивільних від 2022 року

Російський військовий тримає дрон. Фото: росЗМІ

Олександр Шорохов Редактор

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про масштабне розгортання Росією тактики дистанційного терору проти мирного населення. Згідно з оприлюдненими даними, використання FPV-дронів для полювання на цивільних громадян набуло чіткого системного та свідомого характеру на всіх прифронтових територіях країни. Правоохоронні органи ведуть ретельне розслідування тисяч фактів грубого порушення міжнародного гуманітарного права з боку окупаційних військ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Жахлива статистика військових злочинів

Статистика терору російських FPV-дронів проти цивільних. Фото: Генпрокуратура України

Тільки з початку 2026 року слідчі зафіксували 2614 аналогічних злочинів окупантів.

"З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних. Майже 7 тисяч постраждалих, серед них 179 дітей", — оприлюднили дані в Генпрокуратурі.

Від отриманих поранень загинули 967 людей, серед яких було 10 дітей. Найбільша кількість таких воєнних злочинів припадає на Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську та Сумську області.

Подвійні удари

Крім того, російські оператори дронів розробили схеми повторної атаки на українців, які намагаються врятувати поранених після першого вибуху.

"Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БПЛА тактики подвійного удару. Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди та завдавали повторного удару", — заявив Руслан Кравченко.

Особливо прицільно загарбники намагаються знищувати бригади швидкої медичної допомоги, рятувальників ДСНС, екіпажі поліції, журналістів та працівників комунальних служб.

Як писали Новини.LIVE раніше, 4 серпня російський дрон навмисно атакував продавця овочів на звичайному ринку в Херсоні, внаслідок чого чоловік отримав важкі осколкові поранення, контузію та баротравму.

Президент України Володимир Зеленський назвав повітряні удари безпілотників по мирних жителях Херсона цинічним "сафарі" на звичайних людей.